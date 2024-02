Stavka na drugem tiru

Izvršni odbori sindikatov družb Yapi Merkezi, YM Construction, Yorpol in Türkcan, ki gradijo predore na trasi drugega tira med Divačo in Koprom, so za četrtek napovedali stavko. S februarjem zahtevajo dvig osnovnih plač vseh delavcev za tretjino, poplačilo vseh opravljenih nadur od začetka dela pri projektu, davkov in prispevkov ter dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče od začetka dela pri projektu, ureditev varnosti in zdravja pri delu, še zlasti prijavo nezgod pri delu, pogojev bivanja ter ne nazadnje tudi plačilo stavke zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe za gradbeništvo.