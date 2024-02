Letalo luksemburške družbe Luxair, ki je bilo na poti iz Ljubljane v Luxembourg, je zaradi počenega okna na levi strani pilotske kabine v nedeljo moralo zasilno pristati v Münchnu. »Med potniki ni bilo preplaha oziroma panike, bilo pa je nekaj živčnosti. Slišati je bilo mogoče vzdihovanje in negodovanje,« pravi potnik z leta LG5682 Matic Zorman, ki tudi sicer pogosto potuje na omenjeni liniji.

Kot nam je zaupal v krajšem pogovoru, je letalo z brniškega letališča poletelo povsem običajno, kapitan letala pa jih je že kmalu obvestil, da bo let zaradi močnega čelnega vetra trajal približno pol ure dlje kot običajno. »Ravno sem mislil zadremati, ko je nekje okoli Salzburga pilot letalo nadzorovano navrl navzdol. Začudilo me je, zakaj smo se že tako zgodaj začeli spuščati, čez nekaj minut pa nam je kapitan prek zvočnika sporočil, da je let preusmerjen v München. Takoj so nam tudi povedali, da bomo v Münchnu pristali zaradi počenega vetrobranskega stekla,« pravi Zorman in dodaja, da so potniki to informacijo sprejeli dokaj mirno.

»Ni bilo prijetno«

Letalo De Havilland Canada Dash 8-400 je nato povsem normalno pristalo, že na pristajalni stezi pa so jih pričakali gasilci, policisti in reševalci, ki so ves čas vozili ob letalu. Policisti so si takoj ogledali zunanjost letala, potnike po so po Zormanovi oceni na letalu zadržali le kakšnih 10 minut več kot običajno po pristanku. »Ni bilo prijetno,« je o prisilnem pristanku Zormanu priznala pilotka, s katero mu je uspelo izmenjati nekaj besed, potniki pa so se lahko ob izstopu z letala tudi na lastne oči prepričali, zakaj so morali pristati. »Okno je bilo čez celo levo stran počeno, ne pa razbito,« opisuje Zorman, ki je skupaj s preostalimi potniki nato več ur čakal na let naprej v Luxembourg. Da je bilo okno v celoti razpokano, je razvidno tudi s fotografije, ki mu jo je uspelo posneti.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je bilo letalo po pristanku v Münchnu prizemljeno približno 31 ur. V tem času so ga popravili, v ponedeljek pa je ponovno poletelo v bazo v Luxembourg. V torek je bilo znova normalno operativno. Zakaj je okno popustilo in počilo, bo pokazala preiskava.