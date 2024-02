Davi okoli 5.30 so severovzhodno od Sylingarfella zabeležila močno potresno aktivnost, okoli pol ure kasneje pa je območje prizadel izbruh, so sporočili iz islandskega meteorološkega urada. Posnetki z območja prikazujejo žarečo lavo, ki uhaja iz razpok, v nebo pa se dviga dim.

🚨❗️❗️ A new eruption has started in #Iceland.... It started northeast of Sýlingarfell on the Reykjanes Peninsula just after 6 am, following an earthquake swarm in the magma intrusion north of Grindavík approximately thirty minutes earlier. The fissure spans 3 km and channels… pic.twitter.com/xAloq7XGmd