Širše območje in višje ležeče točke Kamniško-Savinjskih Alp je policija pregledovala s helikopterjem, teren pa so nekoliko nižje peš pregledovali gorski reševalci in pohodnika našli mrtvega na višini okoli 1600 metrov. Po navedbah Policijske uprave (PU) Kranj okoliščine kažejo na nesrečo. Pohodnik je uporabljal dereze.

Razmere za iskanje so bile zelo težke zaradi velikega in strmega terena, spolzke podlage, nizke baze oblakov ter goste megle, ki je zelo otežila tudi zaključek akcije in odhod reševalne helikopterske ekipe s pokojnikom v dolino s helikopterjem, so zapisali na PU Kranj. Aktivnosti je policija izvajala skupaj z Gorsko reševalno zvezo Slovenije in njihovimi reševalci iz društev GRS Kranj, Kamnik in Jezersko.

Domnevajo, da je Kovacs v petek zjutraj z območja Kamniške Bistrice odšel proti Grintovcu in Skuti. Nazadnje naj bi se nahajal v okolici Cojzove koče na Kokrskem sedlu.

Policisti ob tem pozivajo vse pohodnike k veliki previdnosti in odgovornosti, še posebej v visokogorju, kjer so razmere nevarne.