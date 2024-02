Erzar, ki je po Niki Križnar in Niki Prevc tretja slovenska mladinska svetovna prvakinja, je bila prepričljiva v obeh serijah, na koncu pa je najbližjo zasledovalko premagala za 15,4 točke.

Po prvi seriji je bila v vodstvu Erzar s 101 metrom in 131,4 točke pred rojakinjo, mladinsko olimpijsko prvakinjo Tajo Bodlaj z 99 metri ter 126,5 točke. Slednja je v finalu zaostala za Mühlbacherjevo, medtem ko je Erzar tudi v drugi seriji imela najboljšo oceno za 97,5 m. Skupaj je zbrala 266,3 točke.

»Zelo sem ponosna, da mi je uspelo pokazati sproščen drugi skok in tudi prvega v bistvu. Sami skoki so se mi res poklopili, res sem vesela, da mi je to uspelo prikazati pred domačim občinstvom,« je za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Erzar.

Bodlaj pa je dodala: »Na mladinskih svetovnih prvenstvih res še nimam bronaste medalje, tako da sem noro vesela. Sploh pa za Tino, ki je še tako mlada, da so ji uspeli taki dobri skoki, glede na to, da je zmagala. Veseli sva, da sva skupaj na odru. Res lepo!«

Ajda Košnjek je bila 14., Jerica Jesenko pa 15. mesto.

Sten Baloh, glavni trener mladinske reprezentance, je povedal, da se ga vsak tak uspeh vsako leto bolj dotakne. »Ni mi žal, da ta čustva tudi pokažem. Ni bilo enostavno, če si štirikrat prvi na treningu, lahko petič nisi, ampak Tina je danes zdržala, Taja je naredila res dobre skoke in tu je veselje. In prav je, da je tako!,« je dejal.

»Ti dve medalji nista moji, ampak sta od punc, rad bi jih pa posvetil Petru Prevcu. Po eni strani mi je hudo, po drugi strani pa vem, da življenje mora iti naprej in Pero se je odločil pravilno. Pero, ti medalji gresta k tvoji zbirki,« je dodal.