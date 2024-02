Kot je poudaril v Generalni skupščini ZN ob predstavitvi svojih prednostnih nalog za letos, VS ZN ni sposoben ukrepati ob konfliktih, ki se stopnjujejo. Ta organ ZN je Guterres opisal kot blokiran in najbolj razdeljen doslej.

Sicer po njegovih besedah ni prvič, da je VS ZN razdeljen. Je pa njegova trenutna disfunkcija globlja in nevarnejša kot dosedanje, je opozoril. Poudaril je, da vlade brez odgovornosti ignorirajo in spodkopavajo načela multilateralizma. »Med hladno vojno so dobro uveljavljeni mehanizmi pomagali upravljati odnose med velesilami. V današnjem večpolarnem svetu teh mehanizmov ni. Naš svet vstopa v obdobje kaosa,« je opozoril.

Izrazil je še zaskrbljenost zaradi novega širjenja jedrskega orožja in razvoja novih sredstev za medsebojno ubijanje in uničenje človeštva.

V nadaljevanju se je osredotočil na konflikt v Gazi. Pri tem je izrazil zaskrbljenost zaradi poročil, da se namerava izraelska vojska osredotočiti na Rafo ob meji z Egiptom, kjer je na stotisoče Palestincev, ki obupano iščejo varnost. Dodal je, da bi takšno dejanje eksponentno povečalo humanitarno nočno moro, ki ima neizmerne posledice za regijo. Ob tem je vnovič pozval k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja in izpustitvi vseh talcev.

Guterres je vlade po vsem svetu spodbudil, naj izkoristijo priložnost vrha, ki bo septembra v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine, in oblikujejo multilateralizem za prihodnost. Po njegovem mnenju so med spremembami, ki jih svet potrebuje, velika reforma Varnostnega sveta, mednarodnega finančnega sistema in oblikovanje instrumenta za nujne primere, s katerim bi izboljšali mednarodne odzive na kompleksne globalne pretrese, kakršna je bila pandemija covida-19.