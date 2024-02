Po poročanju srbskih medijev je bilo v skladu z večletno prakso vozilo NBS danes napoteno na mejni prehod Jarinje, kjer naj bi denar prevzelo podjetja Henderson, ki so mu oblasti v Prištini izdale licenco za prevoz denarja, je pojasnila srbska centralna banka in opozorila, da je Priština preprečila vstop dinarja na Kosovo, za svojo odločitev pa ni podala razloga.

NBS je ostro obsodila današnji incident in poudarila, da je treba nemudoma razveljaviti diskriminatorne, nezakonite in nezaslišane ukrepe, ki jih je uvedla Priština, da bi omogočili nemoten transport in distribucijo denarja ter preprečili kršenje osnovnih pogojev za življenje srbskega prebivalstva na Kosovu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Na podlagi uredbe kosovske centralne banke (CBK) je v četrtek evro postal edina valuta za gotovinske transakcije na Kosovu, kar pomeni, da ni več mogoč plačilni promet v srbskih dinarjih. To je razburilo predvsem Beograd, saj v srbskih skupnostih na Kosovu plačilni promet še vedno poteka v dinarjih.

Pod mednarodnim pritiskom je sicer Priština sporočila, da kršenja uredbe na začetku še ne bodo kaznovali. Ni pa ugodila pozivom EU in ZDA, naj preloži začetek izvajanja uredbe. Srbija je ukinitev plačilnega prometa označila za nezakonito in poskus etničnega čiščenja srbskega prebivalstva na Kosovu.

V luči tega je Beograd zahteval sklic nujnega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov o razmerah na Kosovu. Kot je danes sporočil srbski zunanji minister Ivica Dačić, bo zasedanje potekalo v četrtek ob 21. uri po srednjeevropskem času. Srbijo bo po njegovih besedah zastopal srbski predsednik Aleksandar Vučić.