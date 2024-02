Srečanja sta se udeležili generalna sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Polona Tanšek Aškerc in predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar. Iz kabineta predsednika vlade so sporočili še, da so na sestanek povabili tudi predstavnika Fidesa, a ga ni bilo. Dodali so, da je sestanek potekal v konstruktivnem dialogu, prisotni pa so se dogovorili za nadaljnje korake pri iskanju najboljših rešitev tako za paciente kot za zaposlene v zdravstvu.

Mencingarjeva je za STA povedala, da je Golob na sestanku izrazil željo, da se stebrna pogajanja zaključijo v postavljenem terminu, pospešili pa naj bi jih z dodatnimi delovnimi skupinami. »Kar pomeni, da se točno ve, kaj je stvar krovnih in kaj resornih pogajanj,« je pojasnila. Dodala je, da je bil sestanek neformalne narave, premierju pa sta predstavili njihova izhodišča.

O neudeležbi predstavnika Fidesa na sestanku pa je dejala, da je to pričakovala, saj očitno želijo zaključiti svoj stavkovni del pogajanj posebej. A, kot je dodala, je škoda, da ga ni bilo, »ker smo vendarle tim, zato bi bilo dobro, da se udeležijo tudi tega«.

Prihodnji teden se bodo sindikati sestali z vladno stranjo, da predstavijo »svoja izhodišča in videnje, na kakšen način bi lahko najprej prišli do skupnih točk«. Pogajanja pa bodo verjetno nadaljevali čez 14 dni, je dejala Mencingarjeva.