Kot je v radijskih arhivih nacionalnega radia, katerega sodelavec je, izbrskal poznavalec narodnozabavne glasbe Tomaž Guček, je pesem nastala še v času, ko so Slovenski muzikantje nastopali pod imenom vodje zasedbe – Ansambel Janeza Kalška. Še pred tem so se imenovali Slovenski instrumentalni kvintet. Ko je leta 1984 Kalšek umrl, jim je pisec besedil Marjan Stare predlagal: »Fantje, vi ste iz cele Slovenije. Bodite Slovenski muzikantje.« Dolgoletni glasbeni vodja skupine je bil nato Vinko Štrucl. Zelo veliko so igrali v tujini, kjer so nastopali pod imenom Das Original Oberkrainer Sextett. Poleg v nemško govorečih državah so gostovali tudi v ZDA in Afriki. Bili so eden redkih slovenskih ansamblov, ki so se povsem profesionalno posvetili nastopanju in člani niso imeli drugih rednih zaposlitev.

Bili so prvi ansambel, ki je imel jodlarko, Ingrid Brüggemann. Avstrijka se je naučila dobro slovensko in napisala tudi nekaj besedil. Jodlanja pa na takratnem Radiu Ljubljana niso prav dobro sprejeli.

Pesem Veseli muzikant je v originalu zapel Edvin Fliser, ki je bil v tistem obdobju član ansambla. Sedanji vodja Slovenskih muzikantov Igor Šink je v zasedbi že 30 let: »Še vedno igramo, a ne več profesionalno. Bolj za dušo. Še danes, kjer koli smo, moramo to pesem zaigrati vsaj dvakrat. V Avstriji je več kot sto ansamblov posnelo to pesem.« Tako ni čudno, da pesem, ki v prevodu sliši na ime Lustiger volksmusikant, pozna vsak malo resnejši nemško govoreči poznavalec te glasbene zvrsti.