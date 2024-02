Matej T. Vatovec je povedal, da je stranka Levica kot velik kolektiv, ki se želi odločati v prid državljanom in državljank s konsenzom. Vsi rezultati so po njegovi oceni plod dela vseh in tovarištva. Pravi, da zavračajo Kordiševe očitke, da bi bili v ozadju spora razhajanja glede uresničevanja programa Levice. Sukičeva je povedala, da je čas, da se situacija razreši, saj ne more trajati v nedogled.

Ministrica za kulturo in koordinatorica stranke Asta Vrečko je izpostavila, da stranka stoji za spoštljiv dialog in tovarištvo. Ocenjuje, da je Kordiš ta načela kršil. »Samo enotna in povezana stranka lahko spreminja družbo,« je povedala. Dodala je, da stranka ima živo razpravo, a razdiralna dejanja po njeni oceni ne bi smela imeti mesto v Levici. O Kordiševi usodi znotraj stranke še niso odločali. Po besedah Vrečkove za to v stranki obstajajo ustaljeni postopki. Povedala je še, da so v stranki odzivi na spor v poslanski skupini različni, a dodaja, da veliko članov odločitev poslanske skupine podpira. Povedala je tudi, da za zdaj ni izvedela še za noben izstop iz stranke zaradi ukrepov proti Kordišu.

Jabolko spora kadrovanje znotraj stranke

Poslanska skupina Levica je včeraj na Mandatno volilno komisijo poslala predlog za razrešitev poslanca Kordiša z mesta predsednika odbora za delo, družino, socialne zadeve ter z mesta člana v odborih državnega zbora in v preiskovalni komisiji. Vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec je že včeraj povedal, da so napetosti trajale dlje časa, eskalirale pa v zadnjem tednu. Jabolko spora naj bi bilo zlasti zaposlovanje znotraj stranke.

Vatovec pravi, da je Kordiš pritiskal na poslansko skupino in skušal izsiliti zaposlitev svoje znanke. Kordiš je obtožbe zavrnil in dejal, da ne gre za vprašanje ene zaposlitve, temveč za širšo kadrovsko politiko stranke. »Ko smo se na kongresu vzpostavili kot levo krilo, smo se oblikovali okrog določenih programskih vsebin. Ena izmed teh programskih vsebin je bila tudi, da se v vrste političnih profesionalcev jemlje izkazane prekaljene aktiviste, ki so dokazani socialisti in ki se ne bodo kar tako pustili instrumentalizirati oziroma kupiti,« je povedal Kordiš. Hkrati trdi, da je v ozadju poteze njegovo vztrajanje pri nekaterih usmeritvah iz koalicijske pogodbe in programa stranke. »In ja, ne varčujem z jezikom za tisto, kar mislim, da je prav,« je še dodal. Spor je po Vatovčevih besedah oviral delo stranke tudi v koaliciji.