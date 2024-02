Najboljše so pa tiste jedi, ki pogrejejo navzven in na noter. Ko je dan hladen in si lahko mrzle prste pogrejemo na robu skledice z juho in ko se po koncu obroka počutimo nahranjene, zadovoljne in site. Res čudovit občutek!

To čudovito, enostavno in lepo pisano juho lahko pripravite z nekaj osnovne zelenjave, potrebujete pa še rdečo lečo, lovorjev list, nekaj začimb ter olje in sol in poper. Zelenjave, ki v tej juhi zasijejo so čebula, česen, korenje, zelena in paradižnik. Namesto zelene lahko uporabite tudi koromač. Če to juho pripravite tudi v času sezone paradižnika, lahko uporabite tudi svežega. Če paradižnikovih pelatov ali kaše nimate, svežega paradižnika pa tudi ne, uporabite več paradižnikovega koncentrata. Aromo in čudovit okus pa tej juhi dajo tudi začimbe. Lovorjev list je skoraj nepogrešljiv, nato pa dodajte še sladko papriko in toskansko mešanico začimb. Brez skrbi, če toskanske mešanice začimb nimate, v tem primeru dodajte malo bazilike in origana. Juho na koncu nujno osvežite in prebudite z limonino lupinico ali nekaj kapljicami limoninega soka, dodajte pa tudi svež peteršilj. Če limonine nimate, dodajte malo kisa.

Juho lahko pripravite tudi vnaprej, saj se odlično pogreje. Zamrzovanja pa ne priporočamo.

Da bo juha dobro nasitila, poleg postrezite s kosom ali dvema kruha. Poskusite z ajdovim z orehi, pirinim ali pa česnovimi kruhki, lahko pa pripravite tudi porove kruhke ali naan , odlična pa je tudi s kruhom s pivom in sirom.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave:

Najprej pa še nekaj odličnih receptov za juhe:

Najboljša paradižnikovo-korenčkova juha

Kremna zelenjavna juha z lečo

Vichyssoise: porova juha s krompirjem

Francoska čebulna juha s sirovim kruhkom

Juha z rdečo lečo in začimbami

Več receptov za juhe pa poiščite pod oznako juhe.

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/ !

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

2 žlici (olivnega) olja

2 srednje velika korenja

1 manjša čebula (ali 2 šalotki)

1 steblo zelene

2 stroka česna

1 žlička začimbne mešanice toskana (ali enako količino bazilike in origana)

1 žlička sladke mlete paprike

1 žlička paradižnikovega koncentrata

400 g (1 konzerva) paradižnikovih pelatov ali koščkov (ali 2 sveža paradižnika)

1 lovorjev list

200 g rdeče leče

1 l zelenjavne jušne osnove (ali vode in zelenjavne kocke)

sol, poper po okusu

1/2 žličke limoninega soka (ali nekaj kapljic kisa)

peteršilj za osvežitev in okras

PRIPRAVA

Pred uporabo rdečo lečo preberite, dobro splaknite pod mrzlo vodo in odcedite.

Čebulo in česen sesekljajte. Zeleno in korenje narežite na kolobarje, paradižnik pa po potrebi na koščke.

Na dveh žlicah olja prepražite čebulo, zeleno in korenje. Ko se malenkost zmehčajo, dodajte česen, toskano, papriko in paradižnikov koncentrat in pražite le toliko, da česen zadiši, približno minuto. Dodajte splaknjeno in odcejeno rdečo lečo, lovorjev list, paradižnike in zelenjavno osnovo ter kuhajte približno 15 minut, oziroma toliko časa, da se zelenjava zmehča, leča pa skuha.

Ko se leča skuha, poskusite in dosolite, če je potrebno. Juho po želji še popoprajte. Dodajte še limonov sok in premešajte. Nato juho servirajte, okrasite s sesekljanim peteršiljem, po želji še z malo čilijevih kosmičev in juho postrezite.