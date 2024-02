Avtobus s Fornač ne bo več brezplačen

V Portorožu bodo po novem parkirnino zaračunavali vse leto. Do zdaj je bilo tako le v središču kraja, po novem pa jo bodo po vsej ulici Obala, od nekdanjih skladišč soli Monfort in Grando do prvega krožišča v Luciji, pa tudi na skoraj vseh manjših parkiriščih, kjer je bilo do zdaj ustavljanje plačljivo le od maja do septembra. Parkirnina se bo na tem območju podražila z 1,5 na 2 evra za vsako začetno uro.