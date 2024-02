Potem ko so tožilci konec januarja za en dan prekinili delo in s tem izrazili protest, ker vlada vse do danes ni poskrbela za uresničitev ustavne odločbe glede sodniških plač, se je danes ponovno sestal stavkovni odbor Društva državnih tožilcev Slovenije in sprejel sklep o nadaljevanju stavkovnih aktivnosti, je za STA poudarila vodja stavkovnega odbora pri društvu Barbara Prevolšek Rajić.

»Posamezni člani odbora so na svojih tožilstvih preverjali voljo do stavke in še vedno je večina tožilcev za njeno nadaljevanje. Odločili smo se, da bomo datum stavke določili po sredinem sestanku pri ministrici za pravosodje, ki se ga bom udeležila,« je poudarila.

Na sestanku z ministrico želijo tožilci preveriti, kakšna je njena pripravljenost glede pogajanj o stavkovnih zahtevah tožilcev, »potem pa se bomo odločali o nadaljevanju oziroma stopnjevanju stavke. V kolikor bi bila na strani vlade resna pripravljenost, da bi sklenili dogovor, pa celo o prekinitvi stavke,« je napovedala Prevolšek Rajićeva.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je predstavnike sodnikov in tožilcev v sredo namreč povabila na ločena sestanka, na katerih bo govora o ureditvi plačnega položaja, izvršitvi ustavne odločbe in stavkovnih oziroma protestnih aktivnostih sodnikov in tožilcev. V sredo popoldan se bo najprej sestala s predstavniki sodstva, ob čemer so na sestanek vabljeni predstavniki vrhovnega sodišča, Sodnega sveta, Slovenskega sodniškega društva in minister za javno upravo Franc Props. Uro zatem bo sestanek s tožilci, na katerega so vabljeni predstavniki vrhovnega tožilstva, Državnotožilskega sveta, Društva državnih tožilcev Slovenije in minister za javno upravo.

Proteste nadaljujejo tudi sodniki.

Glavni odbor Slovenskega sodniškega društva je v ponedeljek sprejel sklep, da bodo na dan pred kulturnim praznikom na vseh sodiščih ponovno protestni shodi, na katerih bodo obravnavali zlasti vprašanja, vezana na množično vložitev posameznih tožbo proti državi, ker ta ni odpravila neustavnosti pri sodniških plačah. Protestni zbori se bodo začeli ob 10. uri in bodo trajali do 13. ure, so sporočili iz društva.

Je pa v društvu prevladala tudi odločitev, da sodniki ne bodo več omejevali dela sodišč. »Obravnave in seje zato ne bodo preklicane, sodniki bomo le za krateč čas protestno prekinili delo,« so zapisali v društvu. Napovedali so tudi, da bodo na nekaterih sodiščih, denimo v Kranju in v Celju, javno prebrali protestno izjavo.

Predsednik vlade se je danes srečal s predsednikom vrhovnega sodišča Miodragom Đorđevićem. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, sta sogovornika izmenjala stališča o aktualnih zadevah, predvsem o problematiki urejanja prostorske stiske sodišč.