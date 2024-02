Samooklicani pridigar in duhovnik Paul Nthenge Mackenzie je bil januarja že obtožen terorizma, povzročitve smrti iz malomarnosti, mučenja in krutega ravnanja z otroki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mackenzie in 29 drugih osumljencev so se sicer izrekli za nedolžne.

Obtožbe proti Mackenzieju so kenijske oblasti vložile po tem, ko so lani aprila v gozdu blizu mesta Malindi ob Indijskem oceanu odkrili številna trupla privržencev njegovega kulta. Ti naj bi se večinoma izstradali do smrti, saj naj bi jih pridigar prepričal, da bodo tako »spoznali Jezusa«. Nekatere pa so tudi pretepli ali zadavili.

V danes predstavljenih sodnih dokumentih je bila organizacija Good News International Ministries, ki jo je ustanovil Mackenzie, opisana kot organizirana kriminalna skupina, ki se je ukvarjala s kriminalnimi dejavnostmi, zaradi katerih je umrlo več sto privržencev kulta, poroča AFP.

Ob tem se porajajo vprašanja, kako se je Mackenzieju kljub zgodovini ekstremizma in prejšnjim sodnim postopkom uspelo izogniti organom pregona. Samooklicani duhovnik je bil namreč zaradi skrajnih pridig in spodbujanja radikalizacije obtožen že leta 2017. Kasneje so ga oprostili obtožb zaradi radikalizacije.

Zaradi grozljivega primera, ki so ga v Keniji poimenovali Pokol v gozdu Shakahola, je kenijska vlada opozorila na potrebo po strožjem nadzoru nad obrobnimi verskimi skupnostmi. Kenija, ki je večinoma krščanska država, ima težave z nadzorovanjem skrajnih verskih skupnosti in kultov, ki se ukvarjajo tudi s kriminalom. Po vladnih podatkih je v vzhodnoafriški državi s 53 milijoni prebivalcev registriranih več kot 4000 verskih denominacij.