Včeraj zjutraj je na mestnem avtobusu ljubljanskega potniškega prometa številka 14 moški srednjih le za Bežigradom zabodel žensko. Vodje sektorja za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana Valter Zrinski je v današnji izjavi za medije razkril, da je bil napadalec nekdanji zunajzakonski partner žrtve.

Napadalec in žrtev sta na avtobus vstopila ločeno na postaji pri Ljubljanskih mlekarnah. Moški je približno na sredini avtobusa izvlekel nož in zabodel svojo nekdanjo partnerico. Vbodna rana je bila v predelu trebuha, a po zagotovilih Zrinskega ni bila hujša. Ženska zato ni v smrtni nevarnosti. Iz posnetka varnostne kamere je bilo razvidno, da je napadalcu nož po vbodu padel na tla. Naključni potnik je nož pobral ter ga skril pred napadalcem, slednjega pa je zadržal. Pri tem mu je na pomoč priskočil še eden izmed potnikov. Potnika sta napadalca zadržala do prihoda policije. Zrinski se je obema za pogum in ukrepanje danes javno zahvalil.