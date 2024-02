#intervju Aleksandra Grilc Tomažin, Kombučarna Ayatana: Kombuča ponuja široke možnosti

Ayatana v Lescah na Gorenjskem je ena redkih kombučarn pri nas. Leta 2019 sta proizvodnjo začela zakonca Aleksandra Grilc Tomažin in Anže Tomažin, kasneje pa se jima je pridružil še doktor biologije in strokovnjak za fermentacije Martin Turjak. Danes je Ayatana tehnološko napredna manufakturna proizvodnja kombuč in vodnega kefirja, ekipa pa eksperimentira tudi z drugimi izdelki, narejenimi iz teh fermentiranih pijač.