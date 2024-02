V petek so policisti s PP Murska Sobota na pomurski avtocesti v smeri Lendave na radar ujeli turškega državljana, ki je krepko presegel siceršnjo omejitev hitrosti vožnje na 110 kilometrov na uro. Moški je z avtom znamke Škoda namreč vozil s hitrostjo 206 kilometrov na uro. »Vozniku je bila izrečena globa 1200 evrov in devet kazenskih točk,« so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.