Pri nakupu pravosodne podrtije za 7,7 milijona evrov so si posamezni kreatorji posla razdelili več milijonov provizije, kot izgleda celo več kot 50 odstotkov od vrednosti posla, kar kaže na izredno požrešnost. Zanimivo je, da sta pri tem poslu, tako kot pri Teš 6, zopet sodelovali isti stranki, SD in SDS. Denar res ne pozna barve. Na tem primeru se kaže, da bi obe stranki lahko dosegli tudi spravo glede partizanov in domobrancev, samo pravi denar se mora pokazati. Tako pač delujejo nemoralneži, »če dejstva ne veljajo, si jih pa lahko prilagodimo oziroma kupimo«.

Vprašajmo se, kje je bila Tanja Fajon s svojimi moralnimi pogledi leta 2010, ko se je takratni predsednik vlade in stranke SD Borut Pahor odločil za investicijo v Teš 6, ki se danes kaže kot najbolj zgrešen in koruptiven investicijski posel v zgodovini Slovenije. Tudi kasneje Fajonova ni zmogla kritike na račun Pahorja, ki je s svojo politiko tudi izdal socialdemokratsko paradigmo svoje stranke in s tem tudi svoje volivce in večino slovenskega prebivalstva. Še danes mu je Tanja Fajon lojalna, pa čeprav zaradi tega stranka SD tone v propad. Izgleda, da mu izkazuje hvaležnost, ker jo je Pahor popeljal v visoko bruseljsko politiko in danes na čelo stranke SD. Res, interesi (denar) so nad vsem.

Upam si trditi, da se je korupcija v SD udomačila po Pahorjevem prevzemu stranke Socialnih demokratov (1997–2012), danes pa je to postalo njihov modus operandi. Predhodni voditelji stranke SD Ciril Ribičič, Peter Bekeš in Janez Kocijančič, ki so jo vodili od leta 1990 do 1997, niso omadeževali socialnih demokratov s korupcijo, vsaj ne v tako gromozanskem obsegu, kot je zaznano danes. Pa še za ljudi jim je bilo mar, danes pa je stranka SD postala združba korporativnih interesov elit.

Gospa Tanja Fajon, predsednica stranke SD, skrajni čas je, da očistite svojo stranko premnogih kruhoborcev in nelojalnih oportunistov, ki delajo ne samo vam, temveč vsej Sloveniji, veliko škodo. Danes je čas, ko se je pokazalo, da razni novi obrazi, ki v svojo stranko pripeljejo ljudi dobesedno z ulice, brez predhodno ustvarjene kariere, ne morejo voditi Slovenije, in da nas to vodi v prepad. Na naslednjih volitvah stranke Gibanje Svoboda ne bo več, v to sem prepričan. Zato je skrajni čas, da edina levosredinska opcija, kot naj bi bila socialdemokracija, strne svoje vrste, se očisti in reši Slovenijo pred drugo opcijo, ki v nasprotnem primeru lahko sledi, to je avtokracija, ki smo jo trpeli po letu 2020. Če pa, gospa Tanja Fajon, tega niste v stanju storiti, pa v dobro stranke SD in Slovenije odstopite in dajte možnost drugi generaciji neoporečnih ljudi.

Gorazd Cuznar, Črnomelj