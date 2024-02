Kot navaja navaja slovenska različica spletne enciklopedije Wikipedia, se je Lajovic 15. maja 1932 rodil v Zagrebu na Hrvaškem.

Po končani Klasični gimnaziji v Ljubljani je študiral na Oddelku za arhitekturo FAGG Univerze v Ljubljani, magistriral pa je na Massachusetts Institute of Technology v ZDA.

Lajovic je dolga leta vodil Arhitekturni biro oz. pozneje projektivno podjetje AB biro. Bil je ustanovni in častni član Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

Dejaven je bil na področjih arhitekture in oblikovanja notranje opreme ter urbanizma in publicistike. Deloval je kot projektant. Po njegovih načrtih je zgrajenih vrsta šol, industrijskih objektov, nekaj poslovnih stavb in nekaj hotelov ter posamezne vile.

Wikipedia med njegova pomembnejša dela šteje načrt za povsem leseno spodnjo postajo sedežnice na Vitranc - 1. del (1956), idejni načrt za hotel Prisank na prvotni lokaciji na južnem pobočju Karavank (1956), alternativne urbanistične rešitve prometnega vozla v Ljubljani (1957-1962), hotel Prisank v središču Kranjske gore (1962, porušen 2003), interni hotelski objekt letališča na Brniku (1965), depandanso hotela Alp v Bovcu (1968), hotel Kanin v Bovcu (1973), preureditev in dozidavo Mestnega gledališča v Ljubljani (1973) in druge.

Projektiral je tudi stavbo na Litijski cesti 51, ki jo je konec lanskega leta kupilo pravosodno ministrstvo in se je znašla v središču odmevne afere. Pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan se zaradi domnevnih nepravilnosti pri poslu maje stolček, napeto je v stranki SD in koaliciji, posel preverjata tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije.