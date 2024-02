Požari divjajo v turistični regiji Valparaiso, ki leži ob obali približno 100 kilometrov od glavnega mesta Santiaga de Chile. Doslej so opustošili na tisoče hektarjev gozdov, obalna mesta pa zavili v gosto meglo sivega dima in ljudi prisilili, da so zapustili svoje domove.

More than 150 wildfires have been reported across Chile, consuming thousands of hectares of land. At least 19 people have died. pic.twitter.com/mUL6MgB1K9 — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) February 3, 2024

»19 ljudi je mrtvih,« je dejala notranja ministrica Carolina Toha in opozorila, da je poročilo o smrtnih žrtvah začasno. Povedala je, da je aktivnih 92 požarov, po vsej državi pa je zgorelo 43.000 hektarjev gozdov.

#Chile declared a state of emergency due to catastrophe on Friday due to the #forestfire's that are ravaging the center and south of the country, including tourist areas such as Viña del Mar in #Valparaíso. #ChileFirespic.twitter.com/hEaRJ9rLmC — WorldNews (@RichKidsClips) February 3, 2024

Požari so doslej uničili 1000 hiš v različnih delih regije, kjer je predsednik Gabriel Boric razglasil izredne razmere, da bi mobiliziral potrebna sredstva za gašenje.

»Za gašenje gozdnih požarov bodo na voljo vsi tehnični in kadrovski viri, saj je vedno na prvem mestu varnost družin. Ne bomo jih pustili samih,« je sporočil na družbenem omrežju X.

Oblasti so danes v več mestih v regiji odredile policijsko uro, da bi pospešile prihod služb za nujno pomoč.