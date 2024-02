#intervju Peter Grk: Stari svet umira. Novi svet se še ni rodil. Na dan priplavajo pošasti.

Peter Grk v nizki zgradbi na dvorišču vladne palače organizira najpomembnejše vsakoletno srečanje svetovnih politikov in diplomatov o zunanji politiki Slovenije in njeni vlogi v mednarodni politiki. Njegov uradni naziv je vodja sektorja za Blejski strateški forum. Tam je vsako leto septembra mogoče slišati voditelje članic Evropske unije na skupnem odru s turškimi zunanjimi ministri, afriškimi politiki, stalnimi gosti iz držav zahodnega Balkana in drugimi zvezdami mednarodne politike in diplomacije.