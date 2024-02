Honor je svoj pregibnik magic V2 na domačem kitajskem trgu predstavil že poleti, s polletno zamudo pa so ga sedaj v velikem slogu za evropski trg predstavili v Porschejevem izkustvenem centru v Leipzigu. Telefon že na prvi pogled razkriva, da gre za naslednji korak v razvoju mobilnikov s pregibnimi zasloni. Najbolj izrazito to nakaže z debelino. Ko je mobilnik razprt, je debel vsega 4,7 milimetra. Napravo smo imeli na voljo za preizkus za kratek čas in lahko potrdimo, da je šokantno tanka. Običajni premijski telefoni so debeli okoli 7,6 milimetra. Iphone 15 pro max celo 8,3 milimetra. Pri čemer ima Honorjev magic V2 vgrajeno baterijo z zmogljivostjo 5000 miliampernih ur (mAh), debeli iphone pa 4441 mAh. Večja površina pregibnega telefona seveda pomaga pri razporeditvi posameznih komponent, ampak doslej jih še noben telefon ni razporedil tako na tanko. Magic V2 je namreč hkrati najtanjši pregibni telefon na trgu. Tudi ko je zložen, telefon ostaja relativno vitek, z debelino 9,9 milimetra. Za okoli tretjino manj kot Samsungov najnovejši pregibnik galaxy z fold 5. Posledično mobilnik elegantneje smukne v žep in tudi sicer ne spominja več na opeko, kar so bili pogosti očitki zloženim konkurentom. Pomaga mu tudi, da ima vso podporo za Googlove storitve in omrežje 5G.

K večji uporabnosti močno prispevajo še dimenzije zunanjega zaslona, ki ga tudi pri pregibnikih uporabljamo za večino hitrih vsakodnevnih opravil. Diagonala zunanjega zaslona OLED meri 16,3 centimetra (6,43 palca) in ima razmerje stranic 20:9, kar je že praktično na ravni standardnih mobilnikov. Zunanji zaslon ima ob tem ločljivost 2376 x1060 oziroma gostoto 402 piki na palec (ppi). Osveževanje je dinamično do 120 hercev (Hz), s svetilnostjo 2500 kandel. Glavna zvezda je sicer notranji pregibni zaslon OLED z diagonalo 20,1 centimetra (7,92 palca) in ločljivostjo 2344 x 2156 oziroma 402 ppi. Tudi tu je osveževanje dinamično do 120 hercev, je pa svetilnost omejena na 1500 kandel.

Tečaj zdrži 400.000 pregibov

Nekaj gube vzdolž pregiba ostaja, a v praksi ni moteča. Gre pa izpostaviti lahkotnost razpiranja pregibnega zaslona, ki se v razprtem položaju tudi v celoti poravna. Pri Honorju zagotavljajo, da njihov tečaj zdrži 400.000 pregibov, kar naj bi zadoščalo za deset let uporabe. Če zaslon razprete 100-krat na dan. Samsungov galaxy z fold5 jih zagotavlja pol toliko. No, to so obljube. Stvar bi bilo treba preveriti v resničnih pogojih. V teh se tečaji pregibnikov že po kakšnem letu znajo obnašati muhasto. Pogoste so izkušnje uporabnikov, da se ne razprejo več v povsem ravno lego. Zanima nas, ali se Honorjevi tečaji iz titanove zlitine, ki so izdelani s 3D-tiskanjem, izkažejo bolje.

Impresivne so tudi številke, ko gre za sklop kamer mobilnika magic V2. Glavna kamera in ultraširokokotna kamera imata ločljivost 50 milijonov pik (MP), teleobjektiv z 2,5-kratno povečavo 20 MP, prednji kameri (ena na zunanjem in ena na notranjem zaslonu) imata ločljivost 16 MP. Prvi vtisi kamer so dobri, a bomo sodbo zadržali do obsežnejšega testa, ko bomo fotografije lahko pogledali tudi na računalniškem zaslonu.

Magic V2 je sicer zelo radodaren z delovnim spominom, ki v vseh različicah znaša 16 GB. Prostora za shranjevanje je v osnovni različici za 256 GB. Baterija se žično polni z močjo 66 vatov (W). Ker gre za telefon, ki je bil predstavljen že lani, pa ga poganja lanski procesor snapdragon 8 gen 2. Pregibnikov s procesorjem snapdragon 8 gen 3 sicer še ni.

Vstopna različica ima konkretno ceno. Stane kar 1999 evrov, a Honor kupcem ob nakupu podarja še tablico honor pad x9 (220 evrov) in pametno uro honor watch4 (150 evrov). Prodaja je stekla 1. februarja pri operaterjih Telekom, Telemach in A1.