Film bo posnel po romanu 260 dana Marijana Gubine. »Skozi usodo družine Gubina lahko vidite, kako se je vse skupaj začelo, saj gre za univerzalno zgodbo in metaforo dogajanja na ozemlju Hrvaške v 90. letih prejšnjega stoletja. Pomemben del celotnega filma bodo igralci, zato smo se odločili za odlično ekipo britanskih in ameriških igralcev ter nekaj hrvaških igralcev,« je povedal Sedlar in dodal, da bodo film snemali v angleškem jeziku na lokacijah v Slavoniji in Baranji, Osijeku in Vukovarju. Za sodelovanje naj bi se že pogovarjal z igralci, kot so Martin Sheen, Tim Roth, John Malkovich, Nicholas Cage in Kevin Spacey, scenarij pa naj bi napisal Barry Morrow, ki bil nagrajen z oskarjem za Deževnega človeka. Doslej naj bi že angažirali nemško igralko Hanno Schygulla in Armanda Assanteja, medtem ko bodo v filmu igrali hrvaški igralci Lujo Kunčević, Pere Eranović in Konstantin Haag. Postprodukcija bo trajala tri do šest mesecev v Hollywoodu. Film naj bi na festivale prišel do konca leta, v kinematografe pa januarja ali februarja prihodnje leto.