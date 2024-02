Flisar osvaja Indijo

V pet indijskih jezikov ima Evald Flisar prevedenih že več kot 41 del, gledališča v Mumbaju, Kalkuti in New Delhiju pa so doslej uprizorila že osem Flisarjevih dramskih besedil. Povedano drugače: če potujete po Indiji, lahko v vsaki knjigarni najdete vsaj eno Flisarjevo delo, lahko pa si tudi ogledate kakšno izmed predstav po Flisarjevem besedilu.