Precej nenavadno januarsko vremensko godljo naj bi zakuhal sam bog. Kot so poročali na spletnem mestu N1, je bilo mogoče v italijanskih in nekaterih drugih medijih v teh dneh zaslediti novico, da nad Evropo vztraja anticiklon Zevs. Ime vsemogočnega v povezavi z vremenom je prinašalce novic precej zaskrbelo, saj so zapisali, da daje ime vrhovnega boga starogrške mitologije slutiti, da se nam bliža apokalipsa. Vendar so skrbi odveč, so na koncu sestavka le pomirili laično javnost, saj jim je Brane Gregorčič, vremenoslovec Agencije RS za okolje, razložil da je Zevs pač anticiklon kot vsak anticiklon. »Vsakemu lahko daš ime, če se ti tako zazdi,« je poimenovanje božjega anticiklona komentiral Gregorčič.

Dokaz, da imajo vremenske motnje, še sploh tako hude, da jih je vredno poimenovati po šefu Olimpa, vpliv ne samo na temperaturno dogajanje, temveč tudi na obnašanje navadnih smrtnikov, pa so minuli teden našli gledalci prenosa smučarskih poletov, ki jih je z zanimivimi vložki popestril komentator Andrej Stare. »Kot je razvidno s posnetka, ki je postal viralna uspešnica na tiktoku, je med prenosom kar podiral kupčke, hkrati požiral črke in besede. Nekateri gledalci so slišali celo, da naj bi si med poročanjem odprl pločevinko,« se je glasilo Metropolitanovo poročilo s spletnega terena. Ob tem so še pripomnili, da je seveda marsikdo ob spremljanju tekme pomislil, da je Stare zvrnil kak kozarček preveč, ker se mu je sumljivo zapletal jezik, enakega mnenja pa je bilo po njihovem mnenju tudi vodstvo javnega zavoda RTV Slovenija, ki je Stareta naslednji dan umaknilo s komentatorskega mesta.

Manica Janežič s šampanjcem med sloni in žirafami

Bližnje srečanje prve vrste z nekom, ki je menda preveč kozarčkal, je imel še ljubljeni vodja Robert Golob. Operativcem spletnega portala žurnal24.si je namreč prišlo na uho, da je Golobova uradna spremljevalka Tina Gaber z mimoidočim, ki se je preveč nevarno približal njenemu izbrancu, obračunala kar sredi ulice. »Incident na Čopovi: Goloba branila kar Tina in ne varnostnik!« se je glasil naslov zapisa o hrabri rešiteljici našega vladnega poglavarja. »V soboto se je na Čopovi ulici v Ljubljani zgodil manjši incident, v katerega so bili vpleteni Robert Golob, Tina Gaber in mimoidoči neznanec, ki naj bi bil vidno okajen. Ta se je namreč zaletel v premierja, pomagal pa mu ni varnostnik, temveč njegova partnerica Tina Gaber, ki je neznanca brž odrinila in mu nekaj zabrusila,« je podroben opis dogodkov z elitne nakupovalne ulice glavnega mesta. Varnostno tveganje za državo in državljane so za Žurnal24 potrdili tudi v kabinetu predsednika vlade. »V soboto se je v Ljubljani mimoidoči očitno namerno zaletel v predsednika vlade in njegovo partnerko. Domnevamo, da je šlo za tujca, ki ni prepoznal predsednika. Predsednikova partnerka Tina Gaber je instinktivno mimoidočega odrinila proti varnostniku, ta pa je postopal skladno z ustaljenimi smernicami,« so sporočili vladni komunikacijski uradniki. A kot vse kaže, dogodek predsednika in njegove izvoljenke očitno ni preveč vznemiril, saj so popisovalci zgodbe na koncu dodali, da sta mirno nadaljevala nakupovanje v eni od trgovin v Čopovi ulici.

Čeprav nas je Zevs počastil s toplim valom, pa dela naše elite to vseeno ni dovolj zadovoljilo, zato so jo nekateri mahnili v še bolj vročinsko obremenjene kraje. Seznam potujočih, ki so amorfni gmoti pošiljali pozdrave iz rajskih krajev prek literarnih prilog, je bil kar pester. Eno vodilnih imen informativnega programa depolitizirane javne hiše Manica Janežič se je denimo oglasila iz Afrike. Medtem ko na RTV vre, si je dolgoletna novinarka, voditeljica in urednica Manica Janežič zaželela malce svežine in pogleda od daleč, so poudarili v uvodu k potopisni noveli v reviji Suzy in še pristavili, da si je kot strastna ljubiteljica potovanj tokrat izbrala vrnitev v prvinskost skupaj s svojim možem Tomažem. Prijetno rajžo po Afriki sta združila še s praznovanjem njenega rojstnega dne in že zjutraj med žirafami, sloni in drugimi velikimi afriškimi živalmi nazdravila s kozarcem šampanjca. »Sonce počasi vzide nad afriškim bušem, na zabavo včasih pridejo tudi nepovabljeni, a dobrodošli gostje, šampanjec sede tudi zjutraj in sonce zvečer nežno dolgo poljublja neskončno spokojnost gozda. Lekcije gozda so lekcije življenja,« je z vzhičeno poduhovljenim tonom svoje gozdne afriške dogodivščine opisala Janežičeva.

Stanje duha Aleksandre Pivec

Tudi pisateljica Azra Širovnik, sodeč po dokumentarnem gradivu, objavljenem v reviji Lady, hodi po svetu s široko odprtimi očmi in srcem, njena zadnja nepozabna izkušnja pa je bila obisk Omana, ki je po njenem prepričanju ena sama srečna dežela. »Takšna je po zaslugi bogaboječega sultana Quaboosa, ki je znal ljubiti. Samo ljubezen ima takšno moč, da razsvetli temo v človeškem bitju. Ta izobražen, moder in ljubeč moški je za svoj narod naredil vse. V vsako vas je vpeljal brezplačne šole in zdravstvo. Ženskam je odkril obraz, predvsem pa je živel za to, da bi pomagal drugim,« je čuteče strnila svoje vtise in še zažuborela, da bi si srčno želela, kot je izpostavila, da se bo nekje v prihodnosti sultanov duh reinkarniral še v naši deželi, kajti smisel življenja je ljubiti.

Medtem ko nekateri blodijo po afriških gozdovih in arabskem puščavju, se igralka, političarka in aktivistka Lara Jankovič še vedno ne more otresti božično-novoletnega razpoloženja. Čeprav ni verna, kot so razkrili v reviji Lady, ugotavlja, da je kljub temu povzela nekatere navade krščanskega izročila. »Glede na to, da je moje stanovanje še vedno okrašeno, smrekica še vedno okrašena, na balkonu pa so še vedno lučke, se očitno držim navade kristjanov, ki imajo božično-novoletno okrasje vse do 2. februarja. V teh mrzlih, včasih tudi turobnih dneh, ko so dnevi še kratki in je hitro tema, te lučke v dom prinesejo neko lepo vzdušje in veselje. Lahko bi jih imeli kar vse leto. Še zlasti čarobno je na balkonu, kjer je kombinacija lučk in snega res nekaj posebnega,« je o čarobnem razpoloženju razglabljala Jankovičeva.

Medtem ko Lara uživa na balkonu v soju novoletnih lučk, pa povsod poznana hči domovine uživa na smučeh. Nekdanjo političarko in ministrico, danes pa menda uspešno podjetnico Aleksandro Pivec so na medmrežju zapazili zapisnikarji Slovenskih novic in predočili, da je na instagramu že objavila fotografski material, na katerem so bili ujeti trenutki njenih obiskov hribov in gora, pa tudi s turnimi smučkami in palico za golf v rokah so jo že videli. Tokrat jih je presenetila in se odločila za drugačno rekreacijo in k dokumentiranemu fotografskemu gradivu o novem športnem udejstvovanju zapisala: »Heaven is state of mind, not a location,« kar v prevodu, kot so poučili svoje bralne zanesenjake, pomeni: »Nebesa so stanje duha, ne lokacija.« No, za konec so še navrgli, da se jim zdi, da je glede na navdušenje, ki ga je pokazala na tekaških smučeh, sama našla takšno stanje duha.