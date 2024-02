Krka je posteljico predala kliničnemu oddelku za neonatalogijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana. Posteljico je po navedbah podjetja mogoče premeščati in uporabljati v različnih bolnišničnih okoljih tekom bolnišnične nege najmanjših bolnikov. Opremljena je z najsodobnejšo tehnologijo uravnavanja temperature, da se prepreči hladni in vročinski stres novorojenčka. Dodatne integrirane tehnologije pa podpirajo oživljanje v nujnih primerih. Reanimacijska posteljica je zasnovana tako, da osebju omogoča enostaven dostop, ki ga potrebuje za redno nego malih pacientov, nujne primere in operacije.

Električne pediatrične postelje so namenjene podpori telesa najmlajših bolnikov. Omogočajo najprimernejši položaj za ublažitev ali lajšanje bolečine in neugodja ter za izvajanje zdravljenja in nege. Vgrajene imajo tudi pomožno luč in alarm za sprostitev zavore.

Predstojnica kliničnega oddelka za neonatologijo Aneta Soltirovska Šalamon je ob prevzemu posteljice povedala, da na oddelku cenijo zanimanje vodstva podjetja Krka za bolne novorojenčke. Strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn pa je dejal, da je ob pomoči nove posteljice zdravstvenim delavcem omogočeno, da »za otroka resnično naredijo vse«.

Direktorica Regije Slovenija v Krki Mojca Prah Klemenčič, ki je posteljico predala kliničnemu oddelku za neonatologijo, je povedala, da se je Krka ob svoji 70-letnici odločila nadaljevati tradicijo prizadevanj za zdravje bolnikov in za še višjo kakovost zdravstvenih storitev ter zlasti za najmlajše bolnike.