Od sezone v evropskem pokalu so se košarkarji Cedevite Olimpije želeli posloviti z vsaj eno domačo zmago. Bili so na dobri poti, a jim je proti Londonu v zaključku zmanjkalo zbranosti in natančnosti pri metih. Do konca rednega dela drugokakovostnega evropskega tekmovanja Ljubljančane čaka le še en obračun, in sicer naslednji teden v Parizu.

Današnji uvod v obračun je zaznamoval Karlo Matković, ki se čez nekaj dni odpravlja v ligo NBA k New Orleans Pelicans. Za Olimpijo bo igral še proti Borcu v soboto, nato pa bo odpotoval v ZDA. V vodstvu kluba so mu posvetili kratek video, nato pa mu je direktor kluba Davor Užbinec sredi igrišča ob aplavzu gledalcev predal spominsko sliko. Hrvaški krilni center je nato hitro pokazal, zakaj so se pri New Orleansu odločili, da ga predčasno pokličejo v ekipo. Znova je gospodaril pod obema obročema. V napadu je nekajkrat atraktivno zabil, v obrambi pa prežal na blokade, zaradi česar so bili košarkarji Londona ves čas v strahu, saj niso vedeli, od kje bo priletel.

Olimpija je sicer odlično krenila v obračun in bila večino prvega polčasa boljši nasprotnik. Žoga je v napadu nekajkrat lepo zaokrožila, kar v preteklosti ni bila navada. Ob tem je Olimpija tudi odlično skakala v napadu. Ko so se gostitelji proti koncu prvega polčasa iz nerazumljivega razloga odločili, da začnejo siliti z individualnimi potezami, pa so gostje začeli s preobratom in tik pred odhodom na glavni odmor tudi prvič na tekmi povedli.

V nadaljevanju se je na parketu v dvorani Stožice razletel Jaka Blažič, ki je v tretji četrtini dosegel kar pet trojk in Olimpijo popeljal na plus deset, a so se gostje hitro vrnili. V izenačenih zadnjih desetih minutah so imeli zmaji pobudo, a v zaključku popustili, kar se jim v letošnji sezoni rado pripeti, in druga zmaga v evropskem pokalu je splavala po vodi. »Znova smo imeli prednost, tokrat desetih točk ob koncu tretje četrtine, pa jo prehitro zapravili. Oni so v končnico prišli razigrani, mi ne. To je obraz naše evropske sezone. Imamo težave, saj nam nikakor ne uspe vzpostaviti kemije. Igralci ne najdemo vlog, v katerih bi prikazali najboljše igre. Moramo delati naprej, da bomo v zaključek sezone prišli boljši,« je povedal kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič, ki je bil z 28 točkami najboljši strelec svojega moštva.