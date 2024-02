Slovensko moško teniško reprezentanco jutri in pojutrišnjem na Kitajskem čaka dvoboj Davisovega pokala. V Guangzhoju se bo borila v play-offu svetovne skupine II. Slovenija je pri žrebu naletela na najtežjega možnega nasprotnika, saj je Kitajska nazadovala v 2. svetovno skupino, ker v času pandemije koronavirusa ni tekmovala. Kitajska ima trenutno enega igralca v prvi stoterici lestvice ATP, 27-letni Zhizhen Zhang je na 50. mestu, kar je z uvrstitvijo v 2. krog OP Avstralije njegova najvišja uvrstitev v karieri. Yibing Wuje je 118., Juncheng Shang 141., Yunchaokete Bupaje pa 173. Slovenija se je znašla v težkem položaju po lanskem porazu v Tivoliju proti Luksemburgu z 2:3.

Slovenski selektor Grega Žemlja pri vpoklicu v reprezentanco ni eksperimentiral. Oteževalna okoliščina pred odhodom je bila, da je najboljši slovenski igralec Blaž Rola novembra prestal operacijo kolena, zato se na sezono pripravlja po prilagojenem programu in ni v tekmovalnem ritmu. Bor Artnak in Sebastian Dominko trenirata in študirata v ZDA, Matic Križnik pa se je na dvoboj pripravljal v Sloveniji. Slaba novica iz Guangzhoja je prišla v torek, ko so iz Tenisa Slovenije sporočili, da Bor Artnak ni dobil vizuma za pot na Kitajsko, zato se je za četrtega igralca prijavil kar selektor Grega Žemlja.

Kombinacija dveh generacij

»Vemo, da Blaž ni v tekmovalnem ritmu, zato ne morem napovedati, s kakšno postavo se bomo zoperstavili Kitajcem. Verjamem, da bom na treningih začutil, kaj lahko pričakujem od kakšnega posameznika ter se na podlagi tega odločil o postavi. Razmere za delo so dobre. Vzdušje v reprezentanci je kljub odsotnosti Artnaka super. Imamo še nekaj težav zaradi časovne razlike, a teniški igralci smo tega že vajeni,« sporoča Grega Žemlja.

Slovenski selektor se zaveda, da je imela Slovenija smolo z žrebom, saj bi, kot pravi, lahko Kitajska glede na uvrstitve na svetovni lestvici igrala tudi v svetovni skupini. »Blaž je v preteklosti že igral v Guangzhouju, kjer bomo igrali na trdi podlagi, temperature pa so spomladanske,« pravi Žemlja ter na vprašanje o kratkoročnih in srednjeročnih ciljih slovenske moške teniške reprezentance odgovarja: »Trenutno je naš cilj, da bi ostali v 2. evro-afriški skupini. V primeru poraza na Kitajskem nas znova čaka turnirski sistem za napredovanje, česar si ne želimo, a če bo do njega prišlo, ga bomo morali sprejeti. Moja želja je, da bi se čim prej uvrstili v 1. evro-afriško skupino. Imamo nekaj obetavnih mladih igralcev, med katerimi bi izpostavil Žiga Šeška in Svita Suljića, tudi Artnak, Dominko in Križnik pa sodijo med mlajše igralce. Imamo torej lepo kombinacijo dveh generacij.« Grega Žemlja je dodal, da spremlja vse slovenske igralce od 16. leta naprej, medtem ko v mlajših kategorijah zaupa slovenski stroki, v prvi vrsti Marku Poru, ki je bil nekaj časa tudi njegov trener.

V Portorožu bo marca odmevna volilna skupščina

Direktor Tenisa Slovenije Gregor Krušič je predstavil projekte, ki jim bo dala krovna organizacija v letošnjem letu največji poudarek. Prva večja skupna akcija je omenjeni nastop v Davisovem pokalu. Pri Tenisu Slovenija imajo veliko dela z organizacijo 50. volilne skupščine Evropske teniške organizacije, ki bo konec marca v Portorožu. Krušič je ob tem dejal, da imajo države gostiteljice po navadi večji interes, kar bi lahko pomenilo, da bi se lahko kdo od slovenskih funkcionarjev potegoval za mesto v evropski organizaciji, toda uradne kandidature zaenkrat še niso najavili.

Čez dober mesec in pol, 18. marca, bo v Sloveniji prvi večji profesionalni turnir, ko se bodo v Mariboru merile igralke z nagradnim skladom 60.000 ameriških dolarjev. »Tenis Slovenija bo tudi v letošnjem letu organizirala serijo turnirjev, v prvi vrsti kot projekt podpore slovenskim tekmovalcem ter tudi kot popularizacijo tenisa,« poudarja Gregor Krušič, ki je tudi obelodanil, da bo največji teniški turnir WTA 125 tudi letos potekal v Ljubljani, in sicer drugi septembrski teden zgolj v Tivoliju.

Ob koncu izpostavimo, da se vse bolj bližajo tudi kvalifikacije za svetovno skupino pokala Billie Jean King, ko se bo Slovenija 12. in 13. aprila v Bratislavi pomerila s Slovaško. Zmagovalna reprezentanca bo novembra tekmovala na finalu v Sevilli, kjer so bile Slovenke pred slabimi tremi meseci polfinalistke.

*** 50. igralec s svetovne lestvice je najvišje uvrščeni Kitajec Zhizhen Zhang, najboljši Slovenec pa je Blaž Rola na 443. mestu. 4 igralce med najboljših 200 na svetu ima Kitajska.