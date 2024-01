Prenova programske jahalnice je bila po 50 letih nujna, da bi izboljšali pogoje za konje in jahače ter obiskovalcem zagotovili vrhunsko izkušnjo. Nova infrastruktura ponuja sodobne pogoje za izvajanje treningov, predstav in drugih aktivnosti, povezanih z jahanjem in konji. »Ob tem je treba omeniti, da prenova pomeni tudi učinkovitejšo rabo energije, verjamemo pa, da bodo vsi naši zaposleni, konji in ljubitelji jahanja cenili nove možnosti, ki jih prinaša prenovljena programska jahalnica,« je izjavila direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek Pucer.

Skoraj tri milijone za prenovo

Naložbo v vrednosti nekaj manj kot tri milijone evrov je v celoti pokrilo ministrstvo za gospodarstvo. Za letos sicer načrtujejo nekatere dodatne novosti. Poleg manjših posodobitev naj bi osrednjo pozornost namenili prepotrebni prenovi bazena, ki že nekaj let žalostno sameva, s čimer je v okviru pred kratkim prenovljenega hotela Maestoso tesno povezana tudi ureditev velnesa.

V okviru del na jahalnici so prenovili streho, saj je prej stavbo pokrivala še azbestna kritina. Prenovili so tudi strojne in elektroinštalacije, dodanega pa je bilo tudi nekaj več udobja za obiskovalce. Vsekakor bo pozimi v dvorani topleje, poleti pa hladneje. Dvorana je z novimi stropnimi oblogami, zaradi katerih je zdaj prostor veliko bolj akustičen, tudi svetlejša kot prej. Prenovljena je bila tudi celotna maneža. Opazna je ograja okoli maneže oziroma osrednjega prostora za predstave lipiške jahalne šole, a se bodo morali konji nanjo še navaditi. Glavni trener jahačev Miro Dragič je pojasnil: »Ograja je drugačna, drugačne barve, zato se morajo konji postopoma prilagoditi novim razmeram. Seveda pa je tako za nas kot za konje jahalnica zdaj veliko prijaznejša, tako da se v njej dobro počutimo.« Velikih glavnih vrat na primer ni treba več odpirati tako kot do zdaj, s potiskanjem z roko, ampak z daljinskim upravljanikom.

Predstave v maneži in filmčki na ogromnih zaslonih

Z jahalnico je nekoliko prenovljena tudi predstava lipiške klasične jahalne šole. »Predstavi bomo dodali tudi videovsebine. Na steni nasproti glavne tribune so ogromni monitorji, na katerih bomo vrteli kratke filmčke, ki smo jih posneli pred kratkim. S tem je postala predstava lipiških jezdecev z lipicanci še boljša in ponuja več doživetij. Ne boste namreč videli le konj v jahalnici, pač pa boste pokukali tudi v ozadje, v pripravo predstave in videli nekaj čudovitih pejsažev, slik iz okolice Lipice,« je povedal vodja prodaje in marketinga Kobilarne Lipica Aaron Uazeua.

Novo sezono rednih predstav bodo kot vsako leto začeli aprila, pred tem pa bo kar nekaj dogodkov, na katere velja opozoriti. Samostojna organizatorka dogodkov Minka Dolič je takoj poudarila, da bo zelo zanimivo že osmega februarja: »Kobilarna Lipica se vsako leto na Prešernov dan pridružuje praznovanju in z dnevom odprtih vrat vabi na obisk. Tega dne bo prost vstop na posestvo Kobilarne Lipica, ob 10., 12. in 14. uri pa bomo organizirali brezplačne vodene oglede. To je le del vsega, kar pripravljamo, seveda poleg predstave lipiških jahačev in jahačic ter lipicancev v prenovljeni pokriti jahalnici.«

*** Prvo pokrito jahališče so v Lipici zgradili leta 1852. To ni bila jahalnica, kot jih poznamo danes, saj so jahači trenirali v majhni stavbi za hlevi na Borjači. Več kot 120 let kasneje in dve leti potem, ko je bil zgrajen hotel Maestroso, so leta 1973 zgradili novo pokrito jahalnico, ki so jo zdaj, po petdesetih letih, prenovili.