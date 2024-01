V Pakistanu rojeni 26-letni japonski državljan Syed Zain je na novinarski konferenci povedal, da na Japonskem prevladuje prepričanje, da so tujci kriminalci. Na Japonskem živi že dve desetletji in se je tu tudi šolal, japonsko pa govori tekoče. Povedal je, da ga policisti pogosto ustavljajo, izprašujejo in preiskujejo. (Foto: REUTERS)