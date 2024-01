Včeraj okoli tretje ure popoldan so policisti na Ravnah na Koroškem obravnavali voznico, ki je na poti po otroka v vrtec povzročila prometno nesrečo, nato pa pobegnila. »V blagem levem ovinku je izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v prometni znak,« so sporočili s PU Celje. Na kraju so našli registrsko tablico, ki je ob trčenju padla z avta.

Da bi razjasnila določene okoliščine nesreče, sta policista voznico obiskala na domu. Ker je kazala očitne znake alkoholiziranosti, sta ji odredila preizkus, ki je pokazal več kot 1,5 promila alkohola. Voznici sta odredila strokovni pregled in ji začasno odvzela vozniško dovoljenje.