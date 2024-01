»Prvi človek je včeraj prejel vsadek podjetja Neuralink in dobro okreva,« je Musk sporočil na omrežju X. Dodal je, da prvi rezultati kažejo obetavno zaznavanje živčne aktivnosti, pacient pa dobro okreva.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well. Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

Zagonsko podjetje Neuralink, ki ga je Musk soustanovil leta 2016, je maja lani dobilo dovoljenje za testiranje možganskih vsadkov na ljudeh, potem ko so ga najprej preizkusili na opicah. Implantat ima 1024 elektrod, ki jih robot z izjemno tanko iglo poveže s človekovimi možgani, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vsadek beleži živčno aktivnost in informacije posreduje v napravo, kot je pametni telefon. V zadnjem koraku naj bi ljudem omogočil upravljanje pametnega telefona in drugih tehnologij z mislimi. »Predstavljajte si, da bi Stephen Hawking lahko komuniciral hitreje kot strojepisec ali dražitelj. To je cilj,« je zapisal Musk.

Po njegovih besedah bodo prvi uporabniki tisti ljudje, ki ne morejo uporabljati svojih okončin. Klinično preizkušanje vsadka, za katero je podjetje iskalo tetraplegike, naj bi sicer trajalo več let.

Podjetje si bo prizadevalo tudi za zdravljenja nevroloških bolezni, kot sta Parkinsonova bolezen in amiotrofična lateralna skleroza. Eden Muskovih ciljev pa naj bi bil tudi zagotoviti, da umetna inteligenca ne bo intelektualno preobremenila ljudi.

Strokovnjaki in znanstveniki so glede njegove vizije simbiotičnega združevanja človeških možganov in visoko zmogljivega računalništva previdni. Številna konkurenčna podjetja so sicer že opravila podobne podvige z vsadki in si prav tako prizadevajo za komercialno uporabo te tehnologije.