Med prenosom smučarskih poletov iz Kulma so bili gledalke in gledalci priča ognjemetu staretizmov zapletajočega se jezika: videl je »Morgensterna, ki je pridobil na volumnu«, po parkiriščih je iskal »štiri mercedese 550, tiste najmočnejše«, in nazadnje klical še metulje: »No, modrinček, pridi do konca, še malo.« Ob tem je bilo slišati še kakšen hik, gledalci pa v krohot.

Toda na nacionalni televiziji ob tem in ob vsem silnem zgražanju gledalcev predvsem na družbenih omrežjih obsojajo vsa »zlonamerna namigovanja« o stanju komentatorjevega uma med tekmo ter razlagajo, da so »komentatorji velikokrat spontani in čustveni«. Zapomnite si ta odgovor za naslednjič, ko vas ustavi policist in vas vpraša, ali ste kaj popili. Pravilen odgovor je, da ste le »spontani in čustveni«.