Estoncu je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,67 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Dovoljena stopnja alkohola je 0,24 mg/l. Policisti so o tem obvestili tudi upravljavca smučišča. Smučarju so izdali plačilni nalog v znesku 400 evrov po zakonu o varnosti na smučišču. Globo je plačal na kraju v polovičnem znesku 200 evrov.

"Naj bo smučanje užitek. Pomembno je, da ste med smučanjem odgovorni do sebe in drugih. Da prilagodite hitrost in način smučanja svojim izkušnjam, snežni podlagi, vremenskim razmeram, zasedenosti smučišča in upoštevate 10 FIS pravil," svetujejo policisti.

Svetujejo tudi, da se vzdržite uživanja alkohola, saj negativno vpliva na zaznavanje, koordinacijo, reakcijski čas in sposobnost presoje, kar povečuje tveganje za nesrečo na smučišču. Več nasvetov je na spletni strani policije.