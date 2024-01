Po več kot desetletju vodenja priljubljenega predsednika Saulija Niinistöja se bodo Finci o njegovem nasledniku odločali 11. februarja, ko se bosta v drugem krogu volitev pomerila Stubb in Haavisto, ki sta danes prejela največ glasov.

Kandidat vladajoče konservativne Stranke nacionalne koalicije (NCP) Alexander Stubb je v današnjem prvem krogu predsedniških volitev prejel 27,3 odstotka glasov, Haavisto iz vrst Zelenih pa 25,8 odstotka, je po preštetju večine glasov napovedala finska radiotelevizija Yle.

Predsednik parlamenta Jussi Halla-aho in nekdanji evropski komisar Olli Rehn sta s po približno 16 odstotki zaostajala. Začasni končni izid naj bi bil objavljen pozno zvečer, še poroča dpa.

Finski volivci so danes na voliščih izbirali naslednika Niinistöja, ki po dveh šestletnih mandatih ni smel ponovno kandidirati. Na Finskem predsednika neposredno volijo ljudje. Ena najpomembnejših predsednikovih nalog je, da skupaj z vlado odloča o zunanji in varnostni politiki, imenuje vlado in potrjuje zakone.

Ključni temi pred volitvami volitvami sta bili predvsem zunanja politika in odnosi s sosednjo Rusijo, tudi v luči nedavnih pritiskov in zapiranja prehodov na rusko-finski meji, še vedno trajajoče ruske agresije v Ukrajini in posledičnega vstopa Finske v zvezo Nato julija lani.