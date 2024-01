Za slovenskim košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem je nor vikend. Predvsem predstava proti Atlanti bo šla v anale lige NBA. Skoraj že 25-letni Ljubljančan je namreč izenačil četrti najboljši strelski dosežek na posamezni tekmi v zgodovini najmočnejše košarkarske lige. Več točk na enem obračunu sta dosegla le Wilt Chamberlain (100 in 78) ter Kobe Bryant (81). Chamberlainu je še dvakrat uspelo doseči po 73 točk, kot tudi Davidu Thompsonu. Dončić je bil v Atlanti izjemno vroč, saj je iz igre metal s kar 75,8-odstotno uspešnostjo, ob tem pa je zadel tudi 15 od 16 prostih metov. Izjemni predstavi je dodal še po deset skokov in sedem asistenc. Že naslednji večer je proti Sacramentu z 28 točkami, 17 asistencami in 10 skoki znova blestel, a se to pot Dallasu ni izšlo za zmago.

»Sem izredno utrujen. Komaj čakam, da pridem domov in grem spat,« je po drugi tekmi v dveh večerih zbranim novinarjem povedal Luka Dončić, ki je bil zaradi poraza proti Sacramentu bolj mrkega obraza kot proti Atlanti. Dallasova številka 77 je namreč kljub zgodovinskemu večeru na dvoboju s klubom, ki ga je izbral na naboru, nato pa v menjavi poslal v Teksas, najprej izpostavil ravno to, da so z igralci prišli do pomembne zmage. Ob izjemni predstavi so ga v zadnji četrtini začeli spodbujati tudi navijači v State Farm Areni, saj so doumeli, da takšnih predstav v vsej zgodovini lige NBA ni bilo veliko in da je vprašanje, če jo bodo še kdaj videli v živo. »Kaj takšnega na gostovanju še nisem doživel. Lahko bi se odvilo tako, da bi igral za Atlanto, a na koncu sta obe ekipi dobili, kar sta želeli. Dejansko sem videl navijača z dresom Atlante, številko 77 in mojim priimkom na hrbtu, kar me je nasmejalo,« je priznal Luka Dončić.

»Ko pogledam, v kakšni družbi sem se znašel, komaj verjamem svojim očem. Resnično izjemno. Rekel bi, da je to moja najboljša predstava v karieri, a bi v isti sapi dodal, da je najbolj pomembna zmaga. Zadnje čase nismo v najboljši formi, zato je bilo pomembno, da smo znova prišli do uspeha,« je še povedal Dončić. Njegove besede, da Dallas, ki igra brez poškodovanega Kyrieja Irvinga, v zadnjem obdobju resnično ne blesti, so se potrdile že naslednji večer, ko je v Dallasu slavil Sacramento.

Izjemna predstava Dončića proti Atlanti je hitro zaokrožila po svetu, nad njo pa so se čudili vsi, ki jim je košarka pri srcu. »Bil je vroč, nezaustavljiv. Poskušali smo vse, kar je bilo v naši moči, a je bil enostavno predober,« je priznal zvezdnik Atlante Trae Young, igralec, ki je bil vpleten v menjavo za Dončića. »Kaj takšnega v svojem življenju še nisem videl,« je dodal Dončićev soigralec Josh Green. Nekdanji član Reala Madrida se je pridružil Chamberlainu, Elginu Baylorju, Davidu Robinsonu in Joelu Embiidu, ki so edini do zdaj ob vsaj 70 točkah zbrali še deset skokov. Nikomur pa ni uspelo dodati še sedem asistenc.

Ob tem je zanimiv podatek, da je dosežek Dončića že četrta predstava posameznika z vsaj 70 točkami v ligi NBA v zadnjih 392 dneh. Pred letom 2023 je bilo takih le enajst, od tega jih šest pripada Chamberlainu.