Tretji pas samo za več potnikov

V teku je sprejemanje novega pravilnika o prometni signalizaciji. Poleg sprememb, dopolnitve in ukinitve nekaterih obstoječih znakov novi pravilnik uvaja tudi določene novosti. Med drugim prometni znak, ki bi del cestišča namenil izključno avtomobilom, v katerih sta dva ali več potnikov. Na ministrstvu so pojasnili, da je takšna prometna ureditev mogoča po razširitvi primorske in štajerske avtoceste v smeri proti Ljubljani.