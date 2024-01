#intervju Ciril Horjak, stripar: V stripih so tudi lepi, dih jemajoči prizori

Stripar Ciril Horjak (1975) je prejemnik nagrade Prešernovega sklada za leto 2023. Stripe je začel objavljati v Stripburgerju, nadaljeval pa sam in v sodelovanju z drugimi, tudi v izobraževalnih projektih. O stripu predava na fakultetah, na pripovedovalskih festivalih je pripovedoval pravljice za otroke in odrasle, delal je z mladostniki z avtizmom. Že leta riše karikature za časopis Večer. Njegove karikature so bile objavljene v časopisih Guardian, Chicago Tribune, Le Monde in Die Zeit. Za svoje delo je prejel več nagrad.