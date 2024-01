V soboto okoli pol devete ure zjutraj je v spalnici stanovanja bloka na Rašiški ulici v ljubljanski Šiški iz še neznanega razloga zagorela vzmetnica, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. V prostoru je bila starejša gospa, celotno stanovanje pa je bilo zaradi požara ujeto v dim.

Policisti so skozi okno vstopili v pritlično stanovanje, našli obnemoglo gospo in jo tudi s pomočjo gasilcev rešili skozi okno. Ti so pogasili manjši požar, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Poleg poklicnih iz Gasilske brigade Ljubljana so bili na kraju turi prostovoljni gasilci iz PGD Zgornja Šiška.

Zaradi vdihavanja dima so stanovalko odpeljali na pregled v klinični center, kjer so ugotovili, da njeno življenje ni ogroženo. Iz istega razloga je zdravnik oskrbel še dva policista.