Ob tem je ministrstvo izreklo pohvalo vodji agencije Philippu Lazzariniju, ki je odpustil domnevno vpletene sodelavce UNRWA ter uvedel preiskavo očitkov izraelskih oblasti.

»Glavna naloga UNRWA je zagotavljanje življenjsko pomembne pomoči Palestincem,« je še poudaril MZEZ v svojem odzivu.

Lazzarini je v petek pojasnil, da so izraelske oblasti agencijo obvestile o domnevni vpletenosti več njenih zaposlenih v omenjeni napad. Da bi zaščitil sposobnost agencije, da še naprej dostavlja humanitarno pomoč, jih je takoj odpustil, uvedli pa so tudi preiskavo, da bi čim prej ugotovili resnico. Zagotovil je, da bodo vsi zaposleni, ki so bili vpleteni v teroristična dejanja, za to odgovarjali, tudi na sodišču.

Agencija je ob tem ponovila najostrejšo obsodbo napada Hamasa 7. oktobra ter pozvala k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh še pridržanih izraelskih talcev.

V napadu Hamasa na Izrael je bilo 7. oktobra ubitih 1140 ljudi, večinoma civilistov. Zajeli so okoli 250 talcev, od katerih jih je 132 še vedno v ujetništvu. V povračilnih napadih Izraela je bilo doslej na območju Gaze ubitih več kot 26.000 Palestincev.