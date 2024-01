Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) je Izraelu včeraj odredilo sprejetje vseh razpoložljivih ukrepov za takojšnjo preprečitev pobijanja Palestincev v Gazi ter drugih dejanj, ki bi jih bilo mogoče opredeliti kot genocidna. Sprejeti mora tudi ukrepe za dostop humanitarne pomoči ter vzpostavitev osnovnih storitev, o sprejetih ukrepih pa mora sodišču poročati v enem mesecu.

Sodišče je tako ugodilo zahtevi Južnoafriške republike po odreditvi začasnih izrednih ukrepov glede vojne v Gazi v odmevni tožbi proti Izraelu, ni pa sprejelo najbolj izpostavljene zahteve, da Izraelu odredi takojšnjo prekinitev vseh vojaških operacij.

Južnoafriška republika je izrazila zadovoljstvo nad odločitvijo poglavitnega sodnega organa Organizacije združenih narodov. Čeprav sodišče ni odredilo prekinitve vojaških operacij, je južnoafriška zunanja ministrica Naledi Pandor ocenila, da Izrael v praksi ne bo mogel izpolniti zahtev sodišča brez ustavitve ognja.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izpostavil, da sodišče ni zahtevalo konca operacij v Gazi, rekoč da se ima država pravico boriti proti Hamasu. Dejal je, da je Izrael zavezan spoštovanju mednarodnega prava in zaščiti civilistov. Izraelske oblasti so sicer že doslej trdile, da izvajajo ukrepe za zaščito civilistov v Gazi. Obrambni minister Joav Gallant pa je dejal, da je sodišče »prikimalo antisemitski zahtevi Južne Afrike« že s tem, ko je primer sprejelo v obravnavo. Sodišče je sicer pozvalo tudi k takojšnji izpustitvi talcev v rokah Hamasa.

Odločitev o genocidu čez več let

Odločbe sodišča so za članice OZN zavezujoče, vendar ICJ nima mehanizma, da bi države prisililo v njihovo izpolnjevanje. Če jih ne upoštevajo, se lahko okrepi mednarodni pritisk nanje. To je pričakovati v primeru Izraela, če se način vojskovanja v Gazi ne bo spremenil oziroma bodo civilne žrtve še naraščale. Palestinsko ozemlje je več kot dva meseca in pol tarča zračnih in tankovskih napadov ter posredovanja kopenske vojske, v katerih je bilo ubitih skoraj 26.000 ljudi, večina žensk in otrok.

Južnoafriška republika je v svoji tožbi obtožila Izrael, da v Gazi izvaja genocid. Sodišče o tem še ni odločilo, to bo trajalo več let. Sedaj izrečeni začasni izredni ukrepi sodišča tudi ne prejuidicirajo končne razsodbe, pravi sodišče, namenjeni pa so »ustavitvi izvajanja potencialnih dejanj genocida«.

Južnoafriška republika je bila sicer zadovoljna tudi zato, ker je sodišče zavrnilo zahtevo Izraela, da primer zavrne, saj se je prepoznalo kot pristojno in ocenilo, da je primer dovolj utemeljen za presojanje o morebitnih kršitvah konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Vse odločitve je sodišče sprejelo s 15 glasovi proti dvema ali 16 glasovi proti enemu.

EU pričakuje takojšnje izpolnjevanje ukrepov

Predsednica sodišča Joan E. Donoghue je prebrala odločitev sodišča, po kateri mora Izrael skladno s svojimi obvezami sprejeti »vse ukrepe v svoji moči« za spoštovanje konvencije o preprečevanju genocida, med drugim ukrepe za preprečitev pobijanja pripadnikov skupine (torej Palestincev v Gazi), ukrepe za preprečitev hudih telesnih in duševnih poškodb, ukrepe za preprečitev namernega vzpostavljanja življenjskih razmer za delno ali popolno fizično uničenje skupine ter dejanj, katerih namen je preprečevanje rojstev v skupini.

Izrael mora tudi takoj zagotoviti, da katerega od teh dejanj ne bi zagrešila njegova vojska. Preprečiti in kaznovati mora vsakršno javno podpihovanje genocida nad Palestinci v Gazi. Takoj mora sprejeti učinkovite ukrepe za zagotovitev nujno potrebnih osnovnih storitev in humanitarne pomoči za Palestince v Gazi. Zaščititi pa mora tudi dokaze, ki se nanašajo na obtožbe o kršenju konvencije o preprečevanju genocida, je navedlo sodišče.

Evropska komisija je v izjavi zapisala, da pričakuje »polno, takojšnje in učinkovito« izpolnjevanje ukrepov, ki jih je odredilo meddržavno sodišče. Podobno je sporočila slovenska zunanja ministrica. »Pričakujem takojšnjo uresničitev odločitve ICJ. ... Gre za jasna sporočila Izraelu, da mora takoj ustaviti morijo nad civilnim prebivalstvom v Gazi,« pravi Tanja Fajon. Palestinski zunanji minister Riad Al Amliki pa je dejal, da odločitev sodišča dokazuje, da ni nihče nad zakonom.

*** Izrael mora skladno s svojimi obvezami sprejeti »vse ukrepe v svoji moči« za spoštovanje konvencije o preprečevanju genocida, med drugim ukrepe za preprečitev pobijanja pripadnikov skupine (torej Palestincev v Gazi), je zapisalo sodišče.