Z ladje jih – brez božičnih okraskov seveda, obtežene s kamnom vržejo v ledeno mrzlo vodo, kjer služijo kot življenjski prostor in zatočišče tamkajšnjim ribam. V Hammarby Sjöstadu so v zadnjih letih ogromno gradili, zato se je povečal ladijski promet v tem delu mesta. Malin Kjellin, vodja projekta pri združenju, pravi, da je vegetacija, ki je ribam služila za brstenje, s tem praktično izginila, božične jelke pa so dobra možnost, da jo po naravni poti nadomestijo. Od začetka projekta leta 2016 je tako v morju okoli Stockholma končalo že več kot tisoč božičnih jelk, ki niso bile tretirane s pesticidi, podvodni posnetki pa kažejo, da dobro služijo svoji nalogi. Navedbam Kjellinove pritrjujejo tudi okoljevarstveniki in poudarjajo, kako pomembne so ribe, saj so del prehranske verige, ki preprečuje, da bi se v morju čezmerno razmnožile alge. Te so tudi v Baltskem morju zaradi uporabe gnojil na kmetijskih površinah ob obali čedalje večja težava.