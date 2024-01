O skrbništvu sina hrvaške pevke Severine Vučković in njenega nekdanjega partnerja Milana Popovića se razpravlja že skoraj od njegovega rojstva. Hrvaško vrhovno sodišče pa je nedavno odločilo, da materi vzame polno skrbništvo in ga dodeli očetu. Mati ga bo lahko videvala je še ob torkih in četrtkih popoldne za štiri ure ter vsak drugi vikend. Severina se je na odločitev sodišča odzvala tako na družbenih omrežjih, kot tudi v odprtem pismu naslovljenem na vrhovno sodišče.

Predsednik vrhovnega sodišča noče javne razprave o občutljivi zadevi

»Prestala sem vso kalvarijo hrvaškega pravosodja, tako bom šla tudi skozi to. Pravijo, da so sodbo razveljavili iz procesnih razlogov. Je**** postopkovni razlog in korupcija. Enkrat vam je uspelo, tokrat vam ne bo!« se je na družbenih omrežjih na odločitev sodišča odzvala Severina.

Predsednik vrhovnega sodišča Radovan Dobronić je nedavno izrazil svoje mnenje glede zadeve, ki jo je javno izpostavila pevka Severina. Pravi, da bi se pevka morala obrniti nanj in da ni zadovoljen, ker so vse informacije prišle v javnost. Poudaril je, da gre za občutljivo zadevo družinskega spora glede skrbništva nad otrokom, ki bi morale ostati zasebne. Dobronić je izrazil svoje nezadovoljstvo nad tem, kako se je zadeva razvila v medijih, in meni, da Severina, kot ena izmed najmočnejših in vplivnejših žensk na Hrvaškem zlorablja situacijo.

Severini stopila v bran tudi Gibonni in Dežulović

»Veste kaj, povedal bom nekaj, česar me niste vprašali,« je dejal pevec Gibonni med pogovorom z voditeljico Majo Ciglenečki na javni televiziji. »Smo majhen narod in vsak ve, kdo kaj ima za kosilo. Skrivnosti ni. Tako da vemo, ni skrivnost, da je Severina dobra mama ... To hočem reči. Evo ga in tega malega bi ji morali dati,« je povedal in požel aplavz občinstva.

Severina se mu je zahvalila na svojem Instagram profilu. »Hvala moj Gibo ... Podpora, ki sem jo prejela, je izjemna in bo premagala vse zlo,« je zapisala.

Glasneje in jasneje pa je odločbo sodišča komentiral tudi Dnevnikov kolumnist Boris Dežulović, ki je za N1 povedal: »Javno podporo želim poslati ne Severini, torej ne samo Severini, ampak predvsem malemu Aleksandru. Poanta celotne zgodbe in fokus celotne zgodbe mora biti otrok, mali Aleksandar, ne Severina, ne Milan, ne mi. Otrok. Kot očitna žrtev sprevrženega sistema.«

Dodal je, da razhod dveh oseb ni nič novega in da nesrečni zakoni obstajajo od vedno. »Vsak razpad zveze je travma, na družbi in sistemu pa je, da to travmo zmanjša, kolikor se jo da zmanjšati. Tu ne gre samo za to, da ne vidimo poskusa sistema, da bi zmanjšal ali pozdravil otrokovo travmo, kolikor lahko, ampak nasprotno, naredi jo za otroka večjo, globljo, strašnejšo in bolj tragično od same ločitve staršev. Tragedija tega primera je, da se množi in povečuje.«

Ostro pa je pokomentiral tudi izjavo predsednika vrhovnega sodišča Radovana Dobronića.

»Neprimerno je trditi, da je ena od udeleženk v sodnem 'najvplivnejša Hrvatica'. Da to izjavi predsednik vrhovnega sodišča, je zame, laika s tremi letniki srednje gradbene šole, popolnoma nepredstavljivo in škandalozno. Da ne omenjam, kako zelo se moti. Tudi če bi bilo res, bi bilo škandalozno,« poudarja Dežulović.

Dodal je še: »Kaj potem reči o tem, da je tako močna ženska, kot je Severina, žrtev takšnega sistema? Če gredo skozi to tako močne ženske, moramo in moramo pomisliti, kako gredo skozi to nemočne. Če se v takšni tožbi tako dobro znajde 'en Milan Popović', potem si lahko mislimo, kako močan je. Kaj to pove o moči žensk na Hrvaškem, kaj pove o ženskah na Hrvaškem nasploh?«