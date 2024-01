Polfinale prvega letošnjega turnirja največje četverice v tenisu je ponudil žensko klasiko, ki je predvsem v uvodnem nizu poskrbela za številne preobrate. Po vodstvu Arine Sabalenka s 5:2 je kazalo, da bo Belorusinja gladko osvojila niz. S štirimi zaporednimi igrami je sledil preobrat Coco Gauff. Američanka je v dvanajsti igri servirala za niz, vodila s 30:0, v nadaljevanju pa naredila dve napaki, ki sta jo drago stali. Arina Sabalenka je dvoboj pripeljala v podaljšano igro, v kateri je bila s svojim atomskim tenisom prepričljivo boljša. V drugem nizu je Belorusija dosegla edini in odločilni »break«​ v deveti igri ter z zmago s 7:6 (2), 6:4 napredovala v finale.

Arina Sabalenka je v Melbournu dosegla 13. zaporedno zmago, potem ko je osvojila turnir že lani. Hkrati je tekmici preprečila, da bi dosegla 13. zaporedno zmago na turnirjih največje četverice, saj je Coco Gauff osvojila zadnji lanski grand slam v New Yorku. Igralki sta uprizorili odličen tenis, v katerem je odločila agresivnost Belorusinje. Američanka je sicer vrnila veliko močnih udarcev, toda Sabalenka v zaključkih ni popuščala ter je dosegala atraktivne točke.

»Na dvoboj sem bila dobro pripravljena. Vedela sem, da bo Coco vračala moje močne udarce, da bom morala za točko vselej zadeti en udarec več kot do polfinala. To se je res zgodilo, ključno pa je bilo, da sem ostala zbrana. Tudi zaradi številnih podpornikov na stadionu Rod Laver,« se je zmage veselila Arina Sabalenka, ki letos v Melbournu še ni izgubila niza. Na tribunah so jo spremljale številne teniške legende, med katerimi je bila tudi Billie Jean King. Američanka med spremljanjem polfinala ni mogla skriti, da ji srce bije za rojakinjo, a je po koncu odkrito zaploskala Belorusinji.

Teniški strokovnjaki so pred polfinalom napovedovali, da bo dvoboj med Coco Gauff in Arino Sabalenka finale pred finalom. Ali je bil res, bo pokazal jutrišnji finale, v katerega se je uvrstila Zheng Qinwen. Kitajka je po slabšem začetku, ko je v uvodnem nizu zaostajala z 0:2, vzpostavila ravnovesje ter vzela vajeti v svoje roke. Končala je sijajni niz ukrajinske kvalifikantke Dajane Jastremske, ki je v Melbournu s kvalifikacijami vred dobila kar osem dvobojev. Med drugimi je izločila tudi dve zmagovalki turnirjev za grand slam, Čehinjo Marketo Vondroušovo in Belorusinjo Viktorijo Azarenka.