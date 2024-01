Veliki upor, nato vrnitev domov?

Film Nesrečna bitja režiserja Yorgosa Lanthimosa je velik hit iz več razlogov: tema je intrigantna mešanica literarne, socialne in družbene zgodovine, ki 19. stoletje tematizira skozi današnjo (feministično) optiko, zgodba je v režijskem, kostumskem in scenografskem smislu izredno dognana, prizori pogosto posneti skozi konkavno lečo, ki prostor zaokrožuje, kot bi ga voyeursko gledali skozi kukalo, dogajanje pa napreduje v drncu eklektičnih epizod. Igralska ekipa je brezhibna, v komičnosti in karikiranosti.