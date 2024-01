»Vprašanji energetske samooskrbe Slovenije in dolgoročne rabe jedrske energije zahtevata najširši nacionalni in politični konsenz,« so zapisali v kabinetu predsednika vlade. Kot je znano, je minuli teden poslanska skupina SDS vložila zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma o JEK 2. Podprli so jih tudi v NSi. Predlog za razpis referenduma bo najprej obravnaval odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, predvidoma 20. februarja. Poslanci naj bi ga obravnavali marca.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer meni, da je za razpis referenduma še prezgodaj, saj še ni na voljo vseh informacij o projektu. »Ni še podatkov o moči nove nuklearke, vrednosti investicije, poslovnem modelu, lastništvu in izvajalcih, kar je ključno za javno mnenje,« je pojasnil. Projekt je po ocenah vreden od 7 do 15 milijard evrov, odvisno od moči bloka, ki tudi še ni definirana. Nedvomno pa bo to največji investicijski projekt v zgodovini samostojne Slovenije. »Zapraviti pet milijonov evrov za to, da testiraš današnje javno mnenje o referendumu, bi bilo nesmiselno,« je dodal minister. Gen energija, investitorica projekta, trenutno pripravlja pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta. Vlada je septembra lani ustanovila delovno skupino za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti v projektu JEK 2, ki jo vodi državni sekretar Danijel Levičar. Delovna skupina naj bi spisala specialni zakon o JEK. Že lani je bila v javno obravnavo poslana tudi resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji.