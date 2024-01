»To je velika tragedija za Sarajevo. Gre za enega največjih trgov v Bosni in Hercegovini. Živim le kakih 50 metrov stran. Ko sem prišel ven, se je okolica utapljala v ogromnem oblaku dima,« je za lokalni portal N1 dejal domačin. Najprej ga je, kakor tudi njegove sosede, zaskrbelo, da bo požar pogoltnil ogromno delovnih mest.

Ves iz sebe in zaskrbljen je bil tudi eden od gasilcev na intervenciji. »Ljudi smo prosili, naj se evakuirajo, saj sta v stavbi dotlej odjeknili že dve eksploziji. Ves se tresem, čeprav sem gasilec,« je za isti portal spregovoril eden od tistih, ki so več ur gasili požar. Dodal je, da je v preteklosti že opozarjal na nevarnost takih dogodkov, saj po številnih mestih po državi ni zadosti hidrantov za učinkovito in hitro ukrepanje gasilcev. Gašenje požara je bilo oteženo prav zaradi tega, ker v bližini te tržnice ni hidranta in so morali vodo dovažati s cisternami.

Kaj se je sploh zgodilo? Zjutraj je v sarajevski soseski Stup zagorelo v skladišču lesenih palet. Požar se je hitro razširil najprej v drugo nadstropje iste stavbe, nato pa še na bližnjo tržnico Heco, kjer so se vneli različni proizvodi. Po poročanju lokalnih medijev se je tudi tukaj, tako kot pri požaru v Beogradu, slišalo več eksplozij oziroma nekakšno pokanje. Iz stavbe se je visoko med oblake vil gost črn dim. Poškodovanih naj ne bi bilo, gasilci so požar omejili razmeroma hitro, v nekaj urah. Težavno je bilo to, da je bilo v stavbi ogromno hitro gorljivega materiala.