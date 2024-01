Zaradi izbruha oboroženega konflikta med Izraelom in skrajnim gibanjem Hamas je podjetje utrpelo za 40 milijonov funtov škode. Po Hamasovem napadu na Izrael 7. oktobra so namreč ustavili vse lete v Izrael in Jordanijo.

V prvem četrtletju, to je od oktobra do decembra, so prihodki družbe sicer poskočili za 22 odstotkov na 1,8 milijarde funtov. Rast prihodkov pripisujejo povečanemu številu potnikov, višjim cenam letalskih kart in nekoliko nižjim cenam letalskega goriva.

»Finančna uspešnost Easyjeta se je v prvem četrtletju v primerjavi s prejšnjim letom izboljšala,« so ob objavi poslovnih rezultatov navedli v družbi.

Pri letalskem prevozniku pričakujejo, da bodo z izgubo poslovali v prvi polovici poslovnega leta, torej do marca.