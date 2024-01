Zaradi izdatne snežne pošiljke so proge smučarskega središča Visoke Ture, nedaleč stran od priljubljenega Bad Kleinkircheima, odprli že 21. novembra lani, kar je dober teden prej kot na Obertauernu, ki mu običajno pripada vloga rekorderja glede snežnih padavin med avstrijskimi smučišči. Idilična pobočja Visokih Tur na meji med Koroško in Štajersko ponujajo dostop do 16 žičnic in 43 kilometrov brezhibno urejenih prog različnih težavnosti, zaradi katerih je smučišče še posebno priljubljeno med družinami.

Zimsko ponudbo zanje zaokrožujeta tudi poldrugi kilometer dolg ​​snežni park s tremi različnimi strminami in spektakularen, 1,6 kilometra dolg alpski tobogan, poimenovan Nocky Flitzer. Zelo privlačni so vodeni izleti z motornimi sanmi in zimske pohodniške poti, vabijo pa tudi raznolike proge za tek na smučeh, urejene za klasično in drsalno tehniko teka, sprehod okoli jezera Turrach in obisk katere od številnih rustikalnih smučarskih koč. Te so pravi naslov tako za željne počitka in hitre smučarske malice kot za najzahtevnejše gurmane. Čedalje bolj je priljubljena tudi pestra ponudba pohodov s krpljami, na voljo so jutranje aktivnosti z zajtrkom v eni od gorskih koč in večerni sprehodi ob soju naglavnih svetilk. Za piko na i si lahko omislite vožnjo s sanmi s konjsko vprego ali pa se prepustite lenarjenju v katerem od hotelskih velneških centrov.

Zaživela težko pričakovana šestsedežnica

Pomembna novost letošnje zimske sezone je Wildkopfbahn – moderna 600 metrov dolga šestsedežnica, ki se ponaša z udobnimi sedeži, samodejnimi zapiralnimi prečkami, primernimi za otroke, in pokrovi za zaščito pred vremenskimi vplivi. Nova pridobitev, vredna kar 9,3 milijona evrov, nadomešča nekdanjo vlečnico Wildkopf T-bar in ponuja še udobnejše smučarske užitke, pri čemer razširjena trasa žičnice smučarje popelje na enako višino kot priljubljena sedežnica Zirbenwaldbahn. Velika novost smučarskega centra je tudi lani odprt butični hotel Alpin Peaks, ki ponuja apartmajske nastanitve in ga vodita slovenska lastnika Katja in Sebastijan Lupša.

Še nekaj je: nikar se po aktivnostih na svežem gorskem zraku ne odrecite pokušnji koroških žlikrofov. Ročno izdelani ter nadevani s krompirjem, skuto in meto so ena tamkajšnjih največjih kulinaričnih posebnosti, prav tako si velja omisliti tudi požirek cemprinovega žganja. Gre za aromatični zvarek, pripravljen iz pinjol cemprina, ki je vrsta belega bora in v srednji Evropi v največji meri uspeva prav na pobočjih Visokih Tur.