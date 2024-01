Potem ko je bila za smučarske skakalce novoletna turneja prvi vrhunec sezone, bo drugi svetovno prvenstvo v poletih od jutri do nedelje na Klumu v Avstriji, Slovenci pa bodo imeli še tretjega s finalom svetovnega pokala na letalnici bratov Gorišek v Planici. Reprezentance bodo danes v najmočnejših zasedbah na avstrijsko Štajersko, kjer bo naslov svetovnega prvaka izpred dveh let v Vikersundu med posamezniki branil Norvežan Marius Lindvik, družbo na odru za zmagovalce sta mu delala srebrni Slovenec Timi Zajc in bronasti Avstrijec Stefan Kraft, medtem ko je na ekipni tekmi zmagala Slovenija pred Nemčijo in Norveško. Na lanski generalki za svetovno prvenstvo na Kulmu je na obeh tekmah zmagal Norvežan Halvor Egner Granerud, medtem ko so je za preostali dve stopnički Kraft bojeval s slovenskimi lovci na daljave. Na prvi tekmi je bil Kraft drugi in Domen Prevc tretji, na drugi pa Timi Zajc drugi in Kraft tretji.

Kraft pričakuje dvobojevanje s Slovenci

Avstrijci so zelo dobro načrtovali vrhunsko formo za nastop na domačem tekmovališču, kar so potrdili na poljski turneji, potem ko so v boju za ekipno zmago nadoknadili več kot 50 točk zaostanka za Slovenijo. Prvi favorit prvenstva je Kratf, vodilni v svetovnem pokalu, ki je v letošnji sezoni razred zase. »Nekaj posebnega bo nastop na prvenstvu v svoji domovini. Vzdušje bo odlično, pričakujem spektakularen konec tedna z dolgimi poleti in zabavo. Upam, da je dvobojevanje s Slovenci na poljski turneji za ekipno zmago napoved boja za kolajne. Slovenci so že večkrat dokazali, da so v smučarskih poletih zelo močni. Tudi mi smo že večkrat pokazali svojo moč,« je napovedal Stefan Kraft.

V slovenski reprezentanci imata Timi Zajc in Domen Prevc sloves specialistov za polete. Zajc je že okreval, potem ko je zaradi slabega počutja moral izpustiti nedeljsko tekmo v Zakopanah in nasmejan pričakuje spektakel na Klumu, kjer bo za Slovence stresen že jutrišnji prvi dan z internimi kvalifikacijami za uvrstitev v ekipo, saj vsak država na prvenstvu lahko nastopi s štirimi skakalci. »Glede ne mojo trenutno formo ne pričakujem veliko. Forma je vedno dobra na treningih v Planici, na tekmah pa še ne. Želim si, da se mi bo odprlo na Kulmu. Vprašanje za milijon dolarjev je, zakaj mi ne gre po željah. Če bi vedel, kaj storiti, bi bile težave že odpravljene. Na tekmah se mučim, ne izide se po željah, zato je na trenutke kar mučno. Morda bi bilo bolje, če bi po Visli odšel na trening domov,« je izpostavil Timi Zajc, ki ima sloves tekmovalca za velike tekme. Če ne bo uspešen v slovenskih internih kvalifikacijah, ne bo branil srebrne kolajne iz Vikersunda.

Domnu Prevcu je koristilo, da je na poljski turneji izpustil Vislo in Ščirk in medtem treniral doma pod vodstvom Janija Grilca, Matjaža Polaka, Roberta Kranjca in klubskih trenerjev. V tekmovalni ritem se je vrnil v Zakopanah, kjer je dolge skoke pokazal na ekipni tekmi. »Poudarek na treningih je bil na vožnji v počepu, da sem našel pravi položaj, ker le tako lahko izkoristim moč v nogah in pridobivam hitrost. Zakopane so mi dale samozavest in mirnost za naslednje tekme, da znam skočiti daleč. Zdaj sem konkurenčen, ne glede na kakšne so vetrovne razmere. V Zakopanah sem imel v preteklosti, ko je pihal veter v hrbet, težave tudi ob dobrih skokih. Najbolj si želim, da bi užival v letenju, predvsem pa ne smem biti preveč neučakan. Kulm mi je glede profila zelo všeč, na tej letalnici sem nanizal že veliko lepih skokov,« je pripovedoval Domen Prevc, ki je kot favorite za kolajne izpostavil Krafta, Wellingerja, Kobajašija... V preteklosti je imel za letalnico posebne smuči, a po novih pravilih bi bile predolge, ko pa so jih skrajšali, niso prinesle dolgih skokov. Tako bo nastopil s smučmi, s katerimi skače na tekmah svetovnega pokala, na njih pa menja le uteži.

Kos ob četrtih mestih ni razočaran

Močan adut ekipe je postal Lovro Kos, ki ima v letošnji sezoni že štiri uvrstitve na četrto mesto, potem ko ni nastopil na prvih štirih tekmah sezone. »Ob četrtih mestih nisem razočaran, ampak sem vesel vsake uvrstitve med najboljših deset. Na začetku sezone nisem pričakoval, da bom skakal tako dobro. Samozavest je tako zrasla, da z njo lahko nevtraliziram tudi kakšno napako. Na odskočni mizi je še vedno malo preveč agresivnosti. Ko se bom umiril, bodo prišle tudi stopničke. Na svetovnem prvenstvu na Kulmu si želim le uživati v letenju. Če se ne bom uvrstil v ekipo, se bom pa skušal dogovoriti, da bom predskakalec. Z lanskega leta imam na letalnico dobre spomine, a je zahtevna, saj v zraku lahko veliko pridobiš ali izgubiš,« je pripovedoval Lovro Kos, ki si želi izboljšati osebni rekord 236 metrov.

*** 5 svetovnih prvenstev je bilo na letalnici na Kulmu, Slovenija pa je na njih osvojila dve kolajni. Peter Prevc si je priletel zlato kolajno leta 2016, Urban Franc pa bronasto leta 1996. 7 zmag je dosegel Stefan Kraft na letošnjih 15 tekmah za svetovni pokal. Le trikrat ni bil na stopničkah, najslabša uvrstitev pa je deveto mesto na drugi tekmi v Klingenthalu.